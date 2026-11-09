HPG: Em şehîdên xwe yên Makûyê bi rêzdarî bi bîr tînin

HPG’ê 15 şehîdên ji Rojhilat bi rêzdarî bi bîr anî û got, “Gelê me yê Rojhilat û hemû gelê Kurd wê her tim bi van lehengên xwe yên fedayî serbilind be, di hiş û dilê xwe de bidin jiyîn.”

HPG: Em şehîdên xwe yên Makûyê bi rêzdarî bi bîr tînin
KURDISTAN
9 mijdar, 2026   12:25
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Ragihandin û Çapemeniyê ya HPG’ê derbarê gerîlayên şehîd ev tişt diyar kir:

“Xaka qedîm û berxwedêr a Rojhilatê Kurdistanê, di tevahiya dîrokê de li dijî mêtingerî, zext û polîtîkayên înkarê serî netewandiye. Yek ji navendên herî bi kok û berxwedêr a vê erdnîgariyê, Makû ye. Bi sekna xwe ya bê hempa navê xwe li rûpelên herî bi rûmet a têkoşîna azadiyê ya Kurd nivîsand. Zarokên hêja yên ku ji çiya, gelî û kolanên Makû hatin, li hemberî zilma li ser gelê me bêdeng neman û ala azadiyê bilind kirin. Bi parçekirina sînorên mêtingeriyê û sîstema zilmê, li çiyayên Kurdistanê destanên qehremaniyê yên mezin afirandin. Zarokên biwêrek ên Makû bi berpirsyariya xwe ya dîrokî tevlî nava refên gerîla bûn. Wan ruhê welatparêzî, zanebûna netewî ya bi kok û kesayetiya berxwedêr a Rojhilat li lûtkeyên çiyayan veguherandin çalakiyê. Wan doza azadiyê ya gelê Kurd di kesayeta xwe de dîtin; di demên herî zehmet de jî bê dudilî tevlîbûneke fedayiyane raber kirin.

Hevrêyên me Bêrîvan Amed, Çavreş Gabar, Marya Amanos, Ronya Ronahî, Dîcle Makû, Êrîş Welat, Tamara Gever, Evîn Fîraz, Kanî Urmiye, Berxwedan Gilîdax, Şervan Şoreş, Bawer Gilîdax, Şervan Makû, Egîd Zerdeşt û Rûken Azad di nava pêvajoya têkoşînê de di demên cuda de şehîd bûn. Her yek ji wan bi têkoşîna xwe bû endamê nemir ê vê meşê. Ev zarokên bijarte yên Makûyê, li çiyayên Kurdistanê li dijî mêtingeriyê dîwarê berxwedanê ava kirin. Fedekariya wan di têkoşîna azadiyê ya gelê me de ti carî nayê jibîrkirin. Gelê me yê Rojhilat û hemû gelê Kurd wê her tim bi van lehengên xwe yên fedayî serbilind be û di hiş û dilê xwe de bidin jiyîn.

Em ji malbatên hêja yên hevrêyên xwe yên şehîd, gelê Makû yê berxwedêr, gelê Rojhilatê Kurdistanê yê welatparêz û hemû gelê Kurd re sersaxiyê dixwazin. Em 15 lehengên xwe yên nemir bi rêzdarî, minet û dilsoziya herî kûr bi bîr tînin. Em soza xwe dubare dikin ku her dilopa xwîna li ser vê xakê rijiyaye û her keda hatiye dayîn, bişopînin û teqez têkoşîna wan bigihînin serketinê. Em soz didin ku li pey şopa şehîdên xwe bimeşin, meşa Rêbertiya Azad û Kurdistana Azad bigihînin serketinê û timî bîranînên wan bidin jiyîn.

Agahiyên derbarê nasnameya hevrêyên me yên şehîd, wiha ne:

Nasnav: Bêrîvan Amed

Nav û Paşnav: Çîçek Omerî Brukî

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Xezal – Mihemed

Cih û Dîroka Şehadetê: 17’ê Nîsana 2024’an / Xakurkê

Nasnav: Çavreş Gabar

Nav û Paşnav: Reşîd Ezneb

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Fatma – Seîd

Cih û Dîroka Şehadetê: 2011 / Heftanîn

Nasnav: Marya Amanos

Nav û Paşnav: Gulîzar Rasiq

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Nure – Mehemed

Cih û Dîroka Şehadetê: 15 Îlon 2012 / Şemzînan

Nasnav: Ronya Ronahî

Nav û Paşnav: Zehra Ziraatî

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Fatimê – Adıl

Cih û Dîroka Şehadetê: 15 Îlon 2012 / Şemzînan

Nasnav: Dîcle Makû

Nav û Paşnav: Neîme Ahen Xuş

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Xezel – Hesen

Cih û Dîroka Şehadetê: 11 Tîrmeh 2017 / Cîlo

Nasnav: Êrîş Welat

Nav û Paşnav: Ehmed Mihemedzade

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Zeynep – Îbrahîm

Cih û Dîroka Şehadetê: 15 Sibat 2007 / Qendîl

Nasnav: Tamara Gever

Nav û Paşnav: Kamîle Elvîn

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Fatimê – Yasîn

Cih û Dîroka Şehadetê: 2020 / Botan

Nasnav: Evîn Fîraz

Nav û Paşnav: Sekîne Reşîdî

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Kewê – Nebih

Cih û Dîroka Şehadetê: 2012 / Xakurkê

Nasnav: Kanî Urmiye

Nav û Paşnav: Rehîm Ispatî

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Dilşad – Ebdilezim

Cih û Dîroka Şehadetê: 17 Hezîran 2017 / Cîlo

Nasnav: Berxwedan Gilîdax

Nav û Paşnav: Sîpan Abkar

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Xanê – Ferxeldîn

Cih û Dîroka Şehadetê: 25 Gulan 2016 / Qendîl

Nasnav: Şervan Şoreş

Nav û Paşnav: Elî Hacîlo

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Rabiê – Bekir

Cih û Dîroka Şehadetê: 3 Sibat 2018 / Xakurkê

Nasnav: Bawer Gilîdax

Nav û Paşnav: Bêhnam Efendîpûr

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Guzel – Cefer

Cih û Dîroka Şehadetê: 5 Îlon 2022 / Zap

Nasnav: Şervan Makû

Nav û Paşnav: Mihemed Mustefevî

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Sebile – Silêman

Cih û Dîroka Şehadetê: 22 Adar 2018 / Xakurkê

Nasnav: Egîd Zerdeşt

Nav û Paşnav: Resûl Firdusî

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Cewahir Ehmedî – Hesen Firdusî

Cih û Dîroka Şehadetê: 24 Nîsan 2019 / Qendîl

 Nasnav: Rûken Azad

Nav û Paşnav: Şeyda Xalidî

Cihê Jidayikbûnê: Makû

Navê Dayik – Bav: Fatimê – Mihemed

Cih û Dîroka Şehadetê: 23 Nîsan 2019 / Xakurkê

Etîket:

Gotara berê

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji bo nav Xezayê tên kirin

Gotara pêşin

Li ser sînorê Tirkiyê û Sûriyeyê cenazeya mêrekî hat dîtin

Nûçeyên Têkildar

Qasim Ebûdî: Me bi hêzên Şengalê re li hev kiriye

Qasim Ebûdî: Me bi hêzên Şengalê re li hev kiriye

13 cotmeh, 2026 - 15:21

KNK`ê bang li parastina statuya Herêma Başûrê Kurdistanê kir

KNK`ê bang li parastina statuya Herêma Başûrê Kurdistan...

7 mijdar, 2026 - 08:32

Karayilan: Şoreşa Rojava berhema şehîdan e

Karayilan: Şoreşa Rojava berhema şehîdan e

21 cotmeh, 2026 - 11:06

KNK: Bêdengiya beramberî talankirina xwezayê, sûcek mezine

KNK: Bêdengiya beramberî talankirina xwezayê, sûcek mezine

8 cotmeh, 2026 - 09:36

Ji 50 welatan ji bo mafê hêviyê îmze hatin komkirin

Ji 50 welatan ji bo mafê hêviyê îmze hatin komkirin

31 cotmeh, 2026 - 12:37

Rêber Abdullah Ocalan: Siberoja Rojhilata Navîn di avakirina civaka demokratîk de ye

Rêber Abdullah Ocalan: Siberoja Rojhilata Navîn di avak...

17 cotmeh, 2026 - 12:42