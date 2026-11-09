Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya Hikumeta veguhêz: Belavkirina mazotê li 3 parêzgehan dest pê kiriye Li Îlamê lehî rabû Li ser sînorê Tirkiyê û Sûriyeyê cenazeya mêrekî hat dîtin HPG: Em şehîdên xwe yên Makûyê bi rêzdarî bi bîr tînin Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji bo nav Xezayê tên kirin Barzanî banga diyalogê li aliyan kir Hêzên Îsraîlê ketin gundewarên Derayê û xaleke kontrolê li gundewarên Quneytrayê danî Piştî lehiyê li gundewarê Serêkaniyê mayîn û teqemenî derketin Carek din êrişî Kormorê hate kirin ‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘ Nexweşxaneya Mirad alîkariya malbatên şehîdan û xizanan dike