Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin

Di Mîhrîcana Fîlmên Navneteweyî ya Rojavayê Kurdistanê ya 6’emîn de Sîna Jin tecrubeya sînemayê ya li Rojavayê Kurdistanê nirxand.

Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin
JIN
14 mijdar, 2026   15:41
QAMIŞLO
+

Sîna Jin li navenda xwe ya li bajarê Qamişloyê civîn li dar xist. Xebatkarên Sîna Jin, lîstikvan, hilberîner, mêvan û gelek xwendekarên Fakulteya Çand û Hunerê tev li civînê bûn.

Di civînê de 3 fîlm (Xelkê li Banî, Li vir li Şamê, Makîneya El Ezbai) hatin pêşkêşkirin. Piştî wê sînemager Saşa Eyûb axivî.

Saşa Eyûb destpêka tecrubeya ‘Stories Film Lab’ û mekanîzmayên hilberandina fîlman pêşkêş kir. Saşa Eyûb anî ziman ku vê tecrubeyê di destpêke de zehmetî dîtiye, bi taybet di aliyê darayî û aborî ve zehmetî dîtiye û ev pirsgirêk li ber projeyên sînemayî û berdewamkirina wê dibe asteng.

`Stories Film Lab` bernameyeke sînemayî ye, li Sûriyeyê destekê dide sînemayê, perspektîfê dide û perwerde dike. Saşa Eyûb jî rêvebera bernameyê ye.

Piştî ku Saşa Eyûb axaftina xwe bi dawî kir, beşdarên civînê jî nêrînên xwe li ser rewşa sînemayê anîn ziman.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

Nûçeyên Têkildar

Kongra Star li Til Temirê şehîd Bêrîtan bi bîr anî 

Kongra Star li Til Temirê şehîd Bêrîtan bi bîr anî 

24 cotmeh, 2026 - 14:31

Şehîd Bêrîtan li Qamişloyê hat bibîranîn

Şehîd Bêrîtan li Qamişloyê hat bibîranîn

20 cotmeh, 2026 - 20:10

Kongra Star a Dirbêsiyê xebatên 2 salan nirxandin

Kongra Star a Dirbêsiyê xebatên 2 salan nirxandin

28 cotmeh, 2026 - 17:49

Saziya Jina Azad a Hesekê perwerdeyên cur bi cur ji bo jinan û zarokan vedike

Saziya Jina Azad a Hesekê perwerdeyên cur bi cur ji bo ...

23 cotmeh, 2026 - 03:30

Rejîma Îranê rê nade sê girtiyên jin werin tedawîkirin

Rejîma Îranê rê nade sê girtiyên jin werin tedawîkirin

24 cotmeh, 2026 - 16:07

Şehîd Bêrîtan li Beyrûtê hat bibîranîn

Şehîd Bêrîtan li Beyrûtê hat bibîranîn

24 cotmeh, 2026 - 12:04