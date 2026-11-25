Li Siwêdayê bi boneya 25’ê Mijdarê semînerek li dar ket Bi boneya 25`ê Mijdarê li Kobanê mîtîngek hat lidarxistin Hikumeta Herêma Başûr: Em bikaranîna zimanê leşkerî û gefan red dikin Jinên Kurd ên li Rûsyayê banga hevgirtina li hemberî tundiyê kir Li gundewarên Şamê teqînekê rû da Fermandariya Giştî ya YPJ`ê: Parastina jinan erkeke me ya bingehîn e YRK: Rejîma Îranê li sînorê Pênciwên êriş kir MSD: Dûrxistina jinan ji biryardayînê cureyeke tundiyê ye Cotkar dibêjin tîmên rakirina mayinan pereyan ji wan dixwazin Heyeta Îmraliyê ya DEM Partiyê bi Wezîrê Edaletê re hevdîtin kir Serokê Meclisa Tirkiyeyê ji bo Komîsyona Çavderiyê ji partiyan re nivîs şand Leyla Qereman: Em bi hev re li dijî tundiyê tê bikoşin û Sûriyeya demokratîk ava bikin Li Kerkûk û Nînowayê 2 çeteyên DAIŞ`ê hatin girtin Encûmena Dadweriyê daxwaza girêdana bi destûrê ji Bexda û Hewlêrê kir