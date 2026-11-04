Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Lîwaya Hesekê ji bo malbatên nexweşên penceşêrê arîkarî da destpêkirin. Lîwa paketên xwarinê belav dike, lêçûnên dermankirinê dide û mazotê belav dike.

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin
Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin
Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin
Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin
Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin
ROJANE
4 mijdar, 2026   20:14
HESEKÊ
+

Di çarçoveya înîsiyatîfên mirovî de, Lîwaya Hesekê ya girêdayî Feyleqa Duyemîn a Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê piştevaniya malbatên ku ferdên wan nexweşên penceşêrê ne didomîne. 

Lîwa ji bo sivikkirin barên debarê yên malbatan, lêçûnên dermankirinê dide, paketên xwarinê û mazotê belav dike.

(f)


Etîket:

Gotara berê

Vala Ferîd Îbrahîm cara duyemîn bû Seroka Parlamenta Başurê Kurdistanê

Gotara pêşin

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

Nûçeyên Têkildar

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

5 mijdar, 2026 - 09:59

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li Başûrê Kurdistanê kir

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li ...

4 mijdar, 2026 - 19:21

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê ve biçe

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê...

4 mijdar, 2026 - 14:07

Di bin konên qetiyayî de û zivistaneke sar… koçber dixwazin zû vegerin

Di bin konên qetiyayî de û zivistaneke sar… koçber dixw...

4 mijdar, 2026 - 05:05

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhanê de ye

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhan...

6 mijdar, 2026 - 02:50

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrah...

5 mijdar, 2026 - 23:09