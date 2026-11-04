Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

Îranê ragihand ku li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê ya ji cureyê MQ-1 hat xistin.

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
4 mijdar, 2026   20:14
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Artêşa Pasdaran a Îranê ragihand ku pergalên wan ên berevaniya hewayî, droneke Amerîkayê ya ji cureyê MQ-1 li qada hewayî ya li ser Girava Qeşmê xistin xwarê.

Artêşa Pasdaran bi daxuyaniyekê diyar kir ku bi armanca tespîtkirina cihên pergalên berevaniya hewayî yên Îranê, çalakiyên keşfê yên Amerîkayê di çend şevên borî de zêde bûne.

Di daxuyaniyê de der barê hûrgiliyên xistina doronê agahiyên zêdetir nehatin dayîn. Heta niha, ji aliyê Amerîkayê ve têkildarî vê daxuyaniyê de tu şîrove nehatiye kirin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Gotara pêşin

Vance: Şerê li dijî Îranê sedema têkçûna me ye

Nûçeyên Têkildar

Li Efganistanê zarok li derveyî sîstema perwerdehiyê dimînin

Li Efganistanê zarok li derveyî sîstema perwerdehiyê di...

5 mijdar, 2026 - 14:55

Rageşiya di navbera Îran û DYA`yê û hilbijartinên Îsraîl rojeva medyaya erebî ye

Rageşiya di navbera Îran û DYA`yê û hilbijartinên Îsraî...

31 cotmeh, 2026 - 10:02

Ji Yekitiya Ewropayê ji bo Misirê banga azadiya çapemeniyê

Ji Yekitiya Ewropayê ji bo Misirê banga azadiya çapemeniyê

29 cotmeh, 2026 - 15:13

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza serweriyê nirixand

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza s...

30 cotmeh, 2026 - 09:33

Îranê li bermaberî vekirina tengava Hurmuzê şertên xwe pêşkêş kirin

Îranê li bermaberî vekirina tengava Hurmuzê şertên xwe ...

2 mijdar, 2026 - 18:14

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

3 mijdar, 2026 - 10:55