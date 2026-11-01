Li Humsê di êrişeke çekdarî de kesek hat kuştin

Li taxa Wadî El Zeheb a bajarê Humsê çekdarên nenas kesek kuşt.

Li Humsê di êrişeke çekdarî de kesek hat kuştin
ROJANE
1 mijdar, 2026   22:17
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li kolana El Ehram a taxa Wadî El Zeheb a bajarê Humsê kesên nenas gule li dikandarekî reşandin û wî kuştin.

Li gorî agahiyan, du çekar li motorsîklêtekê bûn, gule li xwediyê dikanekê reşandin û ji cihê bûyerê reviyan.

Agahiyên zêdetir der barê bûyerên de nehatin dayîn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist

Gotara pêşin

Li Til Temirê fîlmê "Kobanê" hat pêşandan

Nûçeyên Têkildar

Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in

Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in

1 mijdar, 2026 - 04:15

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxistin

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxi...

31 cotmeh, 2026 - 19:24

Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê

Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê

31 cotmeh, 2026 - 04:00

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hatiye çêkirin bû

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hat...

31 cotmeh, 2026 - 22:35

Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin

Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kese...

30 cotmeh, 2026 - 15:31

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêzkirina soberoja Sûriyeyê

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêz...

1 mijdar, 2026 - 12:19