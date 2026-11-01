Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist

Rêxistina Kongra Star a Amûdê di konferansa salê de xebatên xwe yên 2 salan nirxandin, rêbazên pêşxistina xebatê, xurtkirina rola jinan di civakê û navenda biryardanê de nîqaş kirin.

Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist
Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist
Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist
Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist
Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist
Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist
JIN
1 mijdar, 2026   21:58
QAMIŞLO
+

Rêxistina Kongra Star a bajarê Amûdê konferansa xwe li navenda Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) a bajêr li dar xist. Siyasetmedar Îlham Ehmed, nûnerên Meclisa Gel, Meclisa Malbatên Şehîdan, Şaredariya Gel, PYD’ê û saziyên sivîl ên bajêr beşdar bûn

Di konferansê de xebat û çalakiyên 2 salan, zehmetiyên derketine, rêbazên pêşxistina xebatê û xurtkirina beşdariya jinan di tevahî waran de hatin nirxandin û nîqaşkirin.

Konferansê bi deqeyeke rêzgirtinê dest pê kir.

Endamên kongrayê rapora xebatê pêşkêş kir. Di raporê de çalakiyên hatine kirin, rêveçûnên xebatê û astengiyên rûbirûyê bûne, hewldanên xurtkirina rola jinan di warên civakî û rêxistinî de hatin dayîn hatin nirxandin.

Piştre sînevîzyonek li ser xebatên 2 salan hat pêşkêşkirin û nîqaş û nêrînên beşdaran hatin kirin.

ÎLHAM EHMED: JIN DI AVAKIRINA SÛRIYEYA NÛ DE HEVKARA BINGEHÎN E

Di konferansê de, siyasetmedar Îlham Ehmed guhertinên siyasî û civakî yên li Sûriyeyê çêbûne, bandorên wan li ser jinan û rola wan di qonaxa bê de şîrove kirin.

Îlham Ehmed destnîşan kir ku bi hilweşîna rejîma Baas’ê, derketina pergal û îdareyek nû re guhertinên bingehîn di hişmendî û binyada pergala giştî de çêbûn, li kêleka wê jî hêvî û daxwaz li gel jinan û tevahî pêkhateyên civakî der barê siberoja welat de derketin holê.

Îlham Ehmed diyar kir ku li gel jinan nêrîneke zelal ji bo Sûriyeyê heye, armanc û stratejiyên wan ji bo siberojê diyar e û got pêwîst e jin di rêveçûna guhertinê, avakirina Sûriyeya nû û diyarkirina pêşerojê de bibe hevkara bingehîn.

Di dewama axaftina xwe de Îlham Ehmed banga pêşxistina jinan û girtina rolan di pêşengtî û biryardanê, xurtkirina amadebûna xwe di warên siyasî û civakî de kir.

PÊŞXITINA RÊXISTINÊ Û BERFIREHKIRINA ROLA JINAN

Der barê mijarê de endama Kongra Star Dura Îbrahîm got lidarxistina konferansê li Amûdê werçxereke ji bo berdewamkirina xebatê û pêşketinê ye û serkeftin ji jinan re xwest.

Dura îşaret bi têkoşîna jinan û xebatên wan di komîn û warên cuda de kir û got pêşwîstî bi piştgiriya jinan heye ku şiyanên xwe derxin, berpirsiyarî û cihên pêşengtiyê wergirin û hêzên xwe di performansa erkên xwe de îsbat bikin.

Li aliyekî din jî endama kongrayê Naz Derwîş diyar kir ku armanc ji konferansê veguhastina bo qonaxeke nû ji xebat û pêşxistina rêxistinê ye.

Naz anî ziman ku civakbûyîn bingeha xebata Kongra Star e û divê civak bibe tewareya çalakî û xebatê.

Naz banga berfirehkirian beşdariya jinan di jiyana civakî û pêşxistina çalakiyên wan de li gorî Şoreşa Rojava û Şoreşa Jinan kir.

Di dawiyê de rêveberiyeke nû ya Kongra Star a ji 3 kesan hat hilbijartin.

(f)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

 ‘1‘ê Mijdarê roja xwedîderketina li mirovahiyê bû‘

Gotara pêşin

Li Humsê di êrişeke çekdarî de kesek hat kuştin

Nûçeyên Têkildar

Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê

Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara a...

31 cotmeh, 2026 - 16:21

KJK: Em li şoreşa mirovahiyê ya Rojava xwedî derkevin

KJK: Em li şoreşa mirovahiyê ya Rojava xwedî derkevin

16 cotmeh, 2026 - 16:14

Pervîn Buldan: Divê ev pêvajo bigihejê aştiyeke mayinde

Pervîn Buldan: Divê ev pêvajo bigihejê aştiyeke mayinde

1 mijdar, 2026 - 15:19

Rêber Apo: Bila ev konferans zanîna jiyana azad mezin bike

Rêber Apo: Bila ev konferans zanîna jiyana azad mezin bike

16 cotmeh, 2026 - 11:45

Jinan êrişên li ser Kurdan û sembolên wan şermezar kirin

Jinan êrişên li ser Kurdan û sembolên wan şermezar kirin

27 cotmeh, 2026 - 12:01

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

30 cotmeh, 2026 - 05:47