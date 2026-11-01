Li Til Temirê fîlmê "Kobanê" hat pêşandan

Ciwanên Til Temirê bi boneya Roja Kobanê ya Cîhanê fîlmê bi navê “Kobanê” temaşe kir.

Li Til Temirê fîlmê "Kobanê" hat pêşandan
ROJANE
1 mijdar, 2026   22:27
HESEKÊ
+

Ciwanên Til Temirê bi pêşandana fîlmê "Kobanê", 1‘ê Mijdarê Roja Kobanê ya Cîhanê pîroz kir.

Çalakî li kafeteryaya “Amedspor” ya li parka taxa Til Ehmer bi amadebûna bi dehan ciwanan hat organîzekirin. Fîlm bal dikişîne li ser berxwedana Kobanê ya li dijî êrişên çeteyên DAIŞ’ê, qonaxa werçerxî ya ji dîroka bajêr û fedakariyên ji bo xak û şêniyan hatine dayîn.

Di fîlmê de dîmenên ji berxwedana şervanên YPJ û YPG’ê, vîn, berxwedanî û têkoşîna li dijî êrişên çeteyên DAIŞ’ê hatine kirin hatin pêşkêşkirin.

(f)


Etîket:

Gotara berê

Li Humsê di êrişeke çekdarî de kesek hat kuştin

Gotara pêşin

Mazlûm Ebdî: Bêyî beşdariya Kurdan aramî li Sûriyeyê pêk nayê

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir

Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir

31 cotmeh, 2026 - 15:52

1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin

1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin

1 mijdar, 2026 - 15:20

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

1 mijdar, 2026 - 14:16

Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî din nexwînin

Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî di...

31 cotmeh, 2026 - 02:50

TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê daxuyanî dan

TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê d...

1 mijdar, 2026 - 14:21

Şêniyên Çilaxayê: Derketina li hemberî gotara nefretê esasê parastina aştiya civakî ye

Şêniyên Çilaxayê: Derketina li hemberî gotara nefretê e...

30 cotmeh, 2026 - 06:51