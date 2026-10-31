Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn

Li gundekî gundewarê Til Birak ê girêdayî Hesekê 4 zarok di golekê de noqî avê bûn, 2 zarok hatin derxistin û rewşa wan nayê naskirin, 2 zarokên din jî winda ne.

Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn
ROJANE
31 cotmeh, 2026   14:23
HESEKÊ
+

Çavkaniyên xwecihî diyar kirin ku li gundê Til Zeheb yê girêdayî navçeya Til Birak a gundewarê Hesekê 4 zarok di goleke avê ya derxistina qûmê noqî avê bûn.

Li gorî agahiyên destpêkê 2 zarokan hatin derxistin û agahî ser rewşa wan nayê zanîn, 2 zarokên din jî hîn winda ne.

Şêniyan bang li tîmên destwerdan û parêzvana sivîlan kirin ku berê xwe bidin cihê bûyerê, li her du zarokên winda bigerin.

Heta niha sedema derketina vê bûyerê û navê zarokan nayê zanîn.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Ji 50 welatan ji bo mafê hêviyê îmze hatin komkirin

Gotara pêşin

Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

31 cotmeh, 2026 - 09:35

Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî din nexwînin

Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî di...

31 cotmeh, 2026 - 02:50

Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe ve av tê berdan

Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe...

30 cotmeh, 2026 - 22:33

Şêniyên Kobanê: Bihabûna sotemeniyê barê me girantir kiriye

Şêniyên Kobanê: Bihabûna sotemeniyê barê me girantir ki...

29 cotmeh, 2026 - 07:30

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

29 cotmeh, 2026 - 06:15

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

30 cotmeh, 2026 - 20:33