1‘ê Mijdarê Viyanayê hat pîrozkirin Li Derayê tevgera balafiran û teqîn Li gundewarê Siwêdayê şerekî dijwar rû da Mazlûm Ebdî: Bêyî beşdariya Kurdan aramî li Sûriyeyê pêk nayê Li Til Temirê fîlmê "Kobanê" hat pêşandan Li Humsê di êrişeke çekdarî de kesek hat kuştin Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist Hêzên Îsraîlê kesek li Derayê girt Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin Îsraîlê li Xezayê 8 kes kuştin Festîvala’’Arîn bisk û zulfên aşîtiyê ’’ didome 1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin Pervîn Buldan: Divê ev pêvajo bigihejê aştiyeke mayinde