Li gundewarê Siwêdayê şerekî dijwar rû da

Li gundewarên rojavayê Siwêdayê şerekî dijwar di navbera Hêzên Parêzvanên Nîştimanî yên Siwêdayê û hêzên hikumeta veguhêz de qewimî. Li nêzî devera Şehbayê jî dengê teqînê hat bihîstin.

Li gundewarê Siwêdayê şerekî dijwar rû da
ROJANE
1 mijdar, 2026   22:40
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî SOHR‘ê, îro li eniyên bajarokê Mecdel û Mezraa yên gundewarên rojavayê Siwêdayê şerekî dijwar di navbera Hêzên Parêzvanên Nîştimanî yên Siwêdayê û hêzên hikumeta veguhêz de qewimî. Hate ragihandin ku di şer de çekên giran hatin bikaranîn.

SOHR‘ê diyar kir ku şer, piştî bombebarankirina nuqteya Hêzên Parêzvanên Nîştimanî ya li eniya Mecdelê bi dronekê, dest pê kir.

Li gorî agahiyan, dron ji baregehên hêzên hikumetê yên li Mezraayê rabibû.

Li aliyekî din, dengê balafirên şer ên nenas li asîmanê hat bihîstin, piştre dengê teqînê li derdora bajarê Şehbayê yê bakurê Siwêdayê hat bihîstin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Mazlûm Ebdî: Bêyî beşdariya Kurdan aramî li Sûriyeyê pêk nayê

Gotara pêşin

Li Derayê tevgera balafiran û teqîn

Nûçeyên Têkildar

Li Humsê di êrişeke çekdarî de kesek hat kuştin

Li Humsê di êrişeke çekdarî de kesek hat kuştin

1 mijdar, 2026 - 22:17

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêzkirina soberoja Sûriyeyê

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêz...

1 mijdar, 2026 - 12:19

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

31 cotmeh, 2026 - 09:35

Mazlûm Ebdî: Bêyî beşdariya Kurdan aramî li Sûriyeyê pêk nayê

Mazlûm Ebdî: Bêyî beşdariya Kurdan aramî li Sûriyeyê pê...

1 mijdar, 2026 - 22:29

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, aborî û jinan bû mijara nîqaşê

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, ab...

31 cotmeh, 2026 - 15:32

Di pevçûnên çekdarî de li Siwêdayê 3 kes birîndar bûn

Di pevçûnên çekdarî de li Siwêdayê 3 kes birîndar bûn

30 cotmeh, 2026 - 10:11