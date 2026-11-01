Li Derayê tevgera balafiran û teqîn

Li gundewarê Derayê dengê teqînan hat bihîstin, di heman demê de balafirên Îsraîlê li Busra Herîr, asîmanê Şamê û gundewarê wê geriyan.

Li Derayê tevgera balafiran û teqîn
ROJANE
1 mijdar, 2026   22:43
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li Derayê dengî teqînan hat bihîstin û balafirên şer li herêmê geriyan.

Girêdayî mijarê, Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) diyar kir ku balafirên şer bi nizmî li asîmanê Şamê û gundewarê wê digeriyan.

SOHR’ê destnîşan kir ku balafirên şer ên Îsraîlê li asîmanê bajarokê Busra Herîr ê herêma Hawiza Yermûkê ya rojavayê Derayê geriyan, dûre jî helîkopter geriyan. Lê der barê agahiyên têkildarî armancên firînê de nehatin bibîrxistin.

Hîna jî balafirên şer li asîmanê herêmê ne û agahiyên têkildarî xwezaya tevgerên asîmanî û sedemên wê de nîn in.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li gundewarê Siwêdayê şerekî dijwar rû da

Gotara pêşin

1‘ê Mijdarê Viyanayê hat pîrozkirin

Nûçeyên Têkildar

Li Dêrazorê 227 kes bi jehrî ketin

Li Dêrazorê 227 kes bi jehrî ketin

1 mijdar, 2026 - 12:08

Mazlûm Ebdî: Bêyî beşdariya Kurdan aramî li Sûriyeyê pêk nayê

Mazlûm Ebdî: Bêyî beşdariya Kurdan aramî li Sûriyeyê pê...

1 mijdar, 2026 - 22:29

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

1 mijdar, 2026 - 14:16

Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê

Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê

31 cotmeh, 2026 - 04:00

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, aborî û jinan bû mijara nîqaşê

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, ab...

31 cotmeh, 2026 - 15:32

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûriyeyê bê misogerkirin

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûr...

1 mijdar, 2026 - 02:55