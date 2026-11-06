Li gundewarê Amûdê bahoz, baran û zîpik

Li gundewarê bajarê Amûdê, hemwextî ewrê reş tevliheviyeke hewayî heye, di heman demê de baran û zîpik dibarin û hewayek xurt heye.

Li gundewarê Amûdê bahoz, baran û zîpik
ROJANE
6 mijdar, 2026   18:53
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Di van kêliyan de li gundewarê Amûdê bahozek xurt, baran û zîpik heye. Di dîmenên ji herêmê hatine parvekirin de xuya dibin ku li asîmanê herêmê ewrekî reş ku dişibe kûvan heye.

Li herêmê baran û zîpik dibarin û bayekî xurt heye.

(f)


Etîket:

Gotara berê

Li Hesekê yekemîn Stadyuma Padel hat vekirin

Gotara pêşin

HRRK’ê kongreya xwe ya 10’emîn bi dawî kir

Nûçeyên Têkildar

MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir

MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir

6 mijdar, 2026 - 16:50

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

4 mijdar, 2026 - 13:26

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

4 mijdar, 2026 - 16:38

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

5 mijdar, 2026 - 19:19

Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir

Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir

4 mijdar, 2026 - 14:14

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe bidomînin

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe ...

5 mijdar, 2026 - 05:47