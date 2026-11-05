Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

Li Fransayê bi sed hezaran kes beşdarî çalakiyên ku ji aliyê sendîkayan ve bi daxwaza mûçe, hêza kirînê, xizmetên giştî û îstîhdamê hatibûn lidarxistin, bûn.

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
5 mijdar, 2026   18:16
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li Fransayê grev û protestoyên neteweyî yên ku li ser banga sendîkayan tên lidarxistin berdewam dikin. Di daxuyaniya ji derdora Wezîrê Karên Hundir Laurent Nuñez de hat îdîakirin ku ji saet 13:00’an û pê ve li derveyî Parîsê 270 hezar kes beşdarî 180 meşan bûne. Konfederasyona Giştî ya Kar (CGT) jî ragihand ku di heman saetê de tenê li 73 bajaran zêdetirî 250 hezar kes beşdarî çalakiyan bûne.

Sendîkayan daxwaza zêdekirina mûçeyan, parastina xizmetên giştî, xurtkirina çavkaniyên îstîhdam û pîşesaziyê dikin. Sekretera Giştî ya CGT'ê Sophie Binet bang li hikûmetê kir û got heta ku daxwazên wan bên bicihanîn wê çalakî berdewam bikin.

Li Parîsê, sendîka û nûnerên xwendekaran ên ku ji Qada République ber bi Qada Nationê ve meşiyan, banga zêdekirina mûçeya kêmtirîn kirin. Hejmara berşdarên meşa li Parîsê hêj zelal nebûye. Sekretera Giştî ya CFDT'ê Marylise Léon xwest ku 100 euro li ser mûçeya kêmtirîn bê zêdekirin. Nûnera CFE-CGC'ê Christelle Thieffinne jî destnîşan kir ku zêdekirina mûçeyan divê hêza giştî ya kirînê bilind bike.

Daxuyaniya hikûmetê ku wê di 1’ê Mijdarê de mûçeya kêmtirînzêde bike jî dibe ku têra bidawîanîna çalakiyan neke.

Etîket:

Gotara berê

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

Gotara pêşin

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhanê de ye

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn

1 mijdar, 2026 - 11:59

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

4 mijdar, 2026 - 15:43

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

1 mijdar, 2026 - 18:18

Di êrişên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

3 mijdar, 2026 - 23:11

Ji Yekitiya Ewropayê ji bo Misirê banga azadiya çapemeniyê

Ji Yekitiya Ewropayê ji bo Misirê banga azadiya çapemeniyê

29 cotmeh, 2026 - 15:13

Heftename; hilbijartinên Îsraîlê, krîza Lubnanê û rageşiya Tirkiye-Azerbaycanê

Heftename; hilbijartinên Îsraîlê, krîza Lubnanê û rageş...

1 mijdar, 2026 - 07:00