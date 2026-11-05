Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

Hate ragihandin ku di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin û 4 kes birîndar bûn.

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
5 mijdar, 2026   17:51
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên bijîşkî ragihand ku di êrişa drona Îsraîlê ya li nêzî avahiya Şaredariya Zewayîd a naverasta Xezayê de kesek hat kuştin. Çavkaniyan dane zanîn ku di êrişek din a bi dronê ya ser kampeke koçberan de ciwanek hat kuştin û yek bi giranî birîndar bû.

Li gorî çavkaniyên xwecih, li herêma Mewasî ya Xan Yûnisê ya başûrê Xezayê di gulebarana konekî koçberan de de jinek bi navê Nûra Silêman Mihemed Şêx Îd (54) jiyana xwe ji dest da û di topbarankirina herêmên bakur û rojhilatê Xan Yûnisê de mêrek û jinek birîndar bûn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist

Gotara pêşin

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

Nûçeyên Têkildar

Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi dawî bibe

Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi d...

30 cotmeh, 2026 - 16:41

Li Efganistanê zarok li derveyî sîstema perwerdehiyê dimînin

Li Efganistanê zarok li derveyî sîstema perwerdehiyê di...

5 mijdar, 2026 - 14:55

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li kolanan dikin

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li ...

5 mijdar, 2026 - 13:27

Di êrişên Rûsyayê de 16 kes hatin kuştin

Di êrişên Rûsyayê de 16 kes hatin kuştin

29 cotmeh, 2026 - 17:05

Li Şerîda Xezayê 2 kes hatin kuştin

Li Şerîda Xezayê 2 kes hatin kuştin

29 cotmeh, 2026 - 18:45

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

4 mijdar, 2026 - 20:14