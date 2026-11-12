Bi boneya 25`ê Mijdarê li Tirbespiyê civînek pêk anîn

Bi boneya 25`ê Mijdarê Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan, Yekitiya Jinên Êzidî ya Rojava li Tirbespiyê civînek organîze kir.

Bi boneya 25`ê Mijdarê li Tirbespiyê civînek pêk anîn
Bi boneya 25`ê Mijdarê li Tirbespiyê civînek pêk anîn
Bi boneya 25`ê Mijdarê li Tirbespiyê civînek pêk anîn
Bi boneya 25`ê Mijdarê li Tirbespiyê civînek pêk anîn
JIN
12 mijdar, 2026   13:46
QAMIŞLO
+

Yekitiya Jinên Êzidî ya Rojava bi boneya 25`ê Mijdarê Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan a Cîhanê civînek li Mala Êzidiyan a Tirbespiyê li dar xist. Di civînê de jinên endamên saziyên civaka sivîl amade bûn.

CIvînê bi rêzgirtinê dest pê kir û rêvebera Yekitiya Jinên Êzidî Hediya Şemo axivî. Hediyayê da zanîn ku ew ê li hember tundî û zilma ku li ser jinan têkoşînê bidomînin û got: “Em ê ji bo azadiya jinan her li qadan bin."

Hediya Şemo diyar kir ku bi hezaran pêşeng û şehîdên wan hene, ew ji bo azadiya tevahiya jinan bi salan tê têkoşîne û şehîd bûne û wan bi rêzdarî bi bîr tînin.

Di dawiyê de Hediya Şemo bang li hemû jinên cîhanê kir ku dengê xwe bilind bikin û li hemberî zilmê tu carî bê deng nemînin.

(ex)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket

Gotara pêşin

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

Nûçeyên Têkildar

Dayikên Aştiyê li Enqereyê dest bi Nobeta Aştiyê kir

Dayikên Aştiyê li Enqereyê dest bi Nobeta Aştiyê kir

2 mijdar, 2026 - 12:01

Xebatên rêxistinî û siyasî yên rêxistinên jinan

Xebatên rêxistinî û siyasî yên rêxistinên jinan

30 cotmeh, 2026 - 04:38

Jin êrişa li ser wêneyên şehîdên jin bi tundî red dikin

Jin êrişa li ser wêneyên şehîdên jin bi tundî red dikin

20 cotmeh, 2026 - 03:45

Platforma Çalakiyên Hevbeş a Tevger û Rêxistina Jinan starta çalakiyên 25`ê Mijdarê da

Platforma Çalakiyên Hevbeş a Tevger û Rêxistina Jinan s...

8 mijdar, 2026 - 12:06

Şehîd Bêrîtan li Beyrûtê hat bibîranîn

Şehîd Bêrîtan li Beyrûtê hat bibîranîn

24 cotmeh, 2026 - 12:04

Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

26 cotmeh, 2026 - 14:30