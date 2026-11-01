Fermandarekî berê HTŞ`ê di êrîşeke çekdarî de li Sermedayê hat kuştin

Fermandarekî berê yê Heyet Tehrîr El Şam (HTŞ) yê bi navê Ebû Bekir Ebûd , piştî ku li mala xwe ya li bajarê Sermedayê, li bakurê Îdlibê, hat gulebarankirin, mir.

Fermandarekî berê HTŞ`ê di êrîşeke çekdarî de li Sermedayê hat kuştin
ROJANE
1 mijdar, 2026   11:26
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî hin çavkaniyan Cewad Mistefa Elî "Ebû Bekir Ebûd", welatiyekî Libnanî ji Trablusê ye, piştî ku li mala xwe ya li bajarê Sermedayê, li gundewarê bakurê Îdlibê, ji aliyê çekdarekî nenas ve hate gulebarankirin, mir.

Elî fermandarekî berê yê HTŞ`ê bû. Heta niha nasnameya sûcdaran ne diyar e û derbarê bûyerê de  daxuyaniyek fermî nehatiye dayin.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Kongra Star: Xwedîderketina li Kobanê xwedîderketina li îradeya azadiyê ya gelek...

Gotara pêşin

Ji bo bidawîkirina şer diyalogên Îran û Qeterê didomin.. Girêdana bi şertan heye

Nûçeyên Têkildar

Li Ezazê cenazeyek hat dîtin

Li Ezazê cenazeyek hat dîtin

29 cotmeh, 2026 - 18:54

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, aborî û jinan bû mijara nîqaşê

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, ab...

31 cotmeh, 2026 - 15:32

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana...

29 cotmeh, 2026 - 20:31

Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin kuştin

Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin ...

31 cotmeh, 2026 - 22:07

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

1 mijdar, 2026 - 05:35

Îlham Ehmed: Kiryarên li Efrînê pêşî li ber vegera gundan digire

Îlham Ehmed: Kiryarên li Efrînê pêşî li ber vegera gund...

29 cotmeh, 2026 - 14:56