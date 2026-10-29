Ji Yekitiya Ewropayê ji bo Misirê banga azadiya çapemeniyê

Yekitiya Ewropayê (YE) nerazîbûn nîşanî girtina malpera nûçeyan a serbixwe Mada Masrê da û bang li rêveberiya Qahireyê kir ku hurmetê li azadiya çapemenî û îfadeyê bigire.

Ji Yekitiya Ewropayê ji bo Misirê banga azadiya çapemeniyê
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
29 cotmeh, 2026   15:13
NAVENDA NÛÇEYAN 
+

Yekitiya Ewropayê fikarên xwe yên derbarê zextên li ser rojnamevaniya serbixwe ya li Misirê anî ziman û diyar kir ku divê azadiya çapemeniyê ya li welêt bê parastin.

Berdevkê Servîsa Têkiliyên Derve ya YE’yê Anouar El Anouni, roja Pênşemê di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku azadiya îfadeyê hem ji bo Yekitiya Ewropayê hem jî ji bo Misirê mafekî bingehîn e.

El Anouni, da zanîn ku peymana hevkariyê ya ku Misirê bi YE’yê re îmze kiriye, di mijarên demokrasî, serdestiya hiqûqê, mafên mirovan û azadiyên bingehîn de peyman û sozen hevpar vedihewîne.

Di çarçoveya vê peymana ku ji sala 2004’an û vir ve di meriyetê de ye, YE’yê şirîkê bazarganiyê yê herî bihêz ê Misirê ye. Formata bazarganiyê ya di navbera her du aliyan de di sala 2025’an de gihîşt 32,3 milyar euroyî.

GIRTINA MADA MASRÊ BÛ SEDEMA NERAZÎBÛNAN

Dadgeheke li Qahireyê, roja Sêşemê biryara girtina malpera nûçeyan Mada Masrê da ku yek ji saziyên çapemeniyê yên serbixwe û girîng ên welêt e. Ev biryar demeke kurt piştî binçavkirina dîrektora damezrînera saziyê Lîna Attalahê hat dayîn.

Attalah, heman êvarê piştî dayîna cezaye pareyî ya zêde hat berdan.

Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî (Amnesty International), berî berdana Attalahê di daxuyaniya xwe de rexne li biryara dadgehê kir. Rêxistinê ev biryar wekî darbeyeke giran a li ser azadiya çapemeniyê ya li Misirê bi nav kir û bûyer bi gotina “rojeke tarî” nirxand.

Mada Masr di nav saziyên nûçeyan ên serbixwe yên li Misirê de wekî saziyeke sereke tê nîşandan. Girtina malperê û binçavkirina rêvebera wê, nîqaşên li ser şert û mercên xebata rojnamevanan û derfetên xebatê yên çapemeniya serbixwe yên li welêt careke din anîn rojevê.

Etîket:

Gotara berê

Îlham Ehmed: Kiryarên li Efrînê pêşî li ber vegera gundan digire

Gotara pêşin

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lidarxistin

Nûçeyên Têkildar

Rûsyayê 613 dronên Ukraynayê xistin xwarê

Rûsyayê 613 dronên Ukraynayê xistin xwarê

29 cotmeh, 2026 - 11:40

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dolar hatiye xerckirin

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dola...

28 cotmeh, 2026 - 09:31

Çeteyên DAIŞ’ê êrişî bargeheke Heşdî Şebî kir

Çeteyên DAIŞ’ê êrişî bargeheke Heşdî Şebî kir

23 cotmeh, 2026 - 09:38

Washington: Tevgera keştiyên petrolê yên Îranê paşketine

Washington: Tevgera keştiyên petrolê yên Îranê paşketine

22 cotmeh, 2026 - 20:41

Li Erebistana Siûdî cihekî petrolê hat hedefkirin: 2 kuştî

Li Erebistana Siûdî cihekî petrolê hat hedefkirin: 2 kuştî

21 cotmeh, 2026 - 23:13

Li Brezîlyayê Lula careke din hate hilbijartin

Li Brezîlyayê Lula careke din hate hilbijartin

26 cotmeh, 2026 - 11:08