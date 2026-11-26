HPG: Cejna Berxwedana Neteweyî pîroz be Partiyên Rojava ji bo rewşa Başûr li hev civiyane Dadgeha Iraqê cezayê girtîgehê yê hetahetayî ji bo 8 girtiyên Fransî derxist Çapemeniya erebî: Lubnan bi rewşeke ewlehî ya nû re rû bi rû ye Çiyayê Lêlûnê li Efrînê bi rengê payîzê xemilî ye Di meha mijdarê de li Îranê herî kêm 17 jin û 4 zarok hatin kuştin KNK: Bi yekrêzî û yek helwestiyê destketiyên neteweyî biparêzin Komeleya Newroz pirsgirekên Kurdên Lubnanê birin Parlamentoya Ewropayê Lîstika xeternak a Bexdayê ya li dijî Hewlêrê: Nêrînek ji Ermenistanê - Borîs Murazî Komîteya belavkirina mazotê: Gelek malbatan mazot wernegirt Cotkar: Hikumetê dereng buhayê pembû diyar kir Daxwazên ji bo naskirina destûrî ya zimanê kurdî berdewam dikin Jinên rêveber: Divê aboriya jinan serbixwe be Nakokiyên di navbera Bexda û Hewlêrê de