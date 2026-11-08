Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk: Divê Başûr pirsgirêkan bi diyalogê çareser bikin

Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk derbarê geşedanên li Başûrê Kurdistanê de daxuyaniyek weşand û xwest ku aliyên li Başûr pirsgirêkan bi rêya diyalogê çareser bikin.

Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk: Divê Başûr pirsgirêkan bi diyalogê çareser bikin
KURDISTAN
8 mijdar, 2026   15:03
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Beriya çend rojan, piştî 2 salan Parlamentoya Herêma Federal a Kurdistanê cara ewil li hev civiya û Seroka Meclîsa Parlamentoya Başûr hilbijart. Piştî vê yekê Serokê YNKê Bafil Talabanî daxuyaniyek da û got ew ji Hikûmeta Başûr vekişiyane.

Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk li ser hesabê xwe yê medyaya dîjîtal daxuyaniyek derbarê vê geşedanê de da û xwest ku pirsgirêkên heyî bi rêya gotûbêjê were çareserkirin.

‘EV PİRSGİRÊK STATUYA KURDAN TÊXE TALOKEYÊ’

Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk got ku gelê Başûrê Kurdistanê bi berdêlên giran statuya îro bi dest xistiye û ev tişt anîn ziman: “Xwişk û birayên me yên li Başûrê Kurdistanê, bi berxwedaneke berdêlgiran statuya xwe bi dest xistin. Lê mixabin ku ji ber pirsgirêkên navxweyî, niqaşên li ser statuya Başûrê Kurdistanê jî derketin holê. Duh çawa ku çavên hemû Kurdistaniyan li ser Rojavayê Kurdistanê bûn, vê carê jî çavên her kesê Kurdperwer li Başûrê Kurdistanê ye. Lewra gelê me bi fikar e ku pirsgirêkên di navbera hêzên Kurd de kûrtir bibin û statuya Kurd a li Başûrê Kurdistanê lawaz were xistin.”

‘EM BANGA DİYALOG Û HEVGİRTİNÊ DİKİN’

Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk got ku divê partiyên siyasî yên Başûr berjewendiyên takekesî nefikirin û wiha bi dawî kir: “Em bi fikar û bi xemgînî geşedenên neyînî yên li Başûrê Kurdistanê diqewimin, dişopînin. Lê baweriya me ew e ku her du hêzên Kurd YNK û PDKê dê karibin pirsgirêkên xwe yên navxweyî bi rêya diyalogê çareserî bikin. Lewra di nava şert û mercên dijwar ên li Rojhilata Navîn de dem ne dema berjewendiyên takekesî yan partîyî ye, dem dema desthevgirtinê ye da ku gelê Kurdistanê were parastin. Divê neyê jibîrkirin ku Başûrê Kurdistanê, statuya xwe bi saya peymaneke stratejîk a hevpar bi dest xist. Her çiqas di ser re bi dehan sal jî derbas bin, divê peymana stratejîk a di navbera partiyên li Başûr de ji holê neyê rakirin, berevajî vê divê bi armanca xurtkirina peymanên yekitiyê werin nûjenkirin. Di vê çarçoveyê de banga me li xwişk û birayên me yên li Başûrê Kurdistanê ye ku rêya diyalog û lihevkirinê heta dawiyê vekin û di nava xwe de yekîtiya demokratîk ava bikin.”

Etîket:

Gotara berê

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

Gotara pêşin

Lîstikvanên dibistana Tayekwandoyê 8 madaliya wergirtin

Nûçeyên Têkildar

Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn

Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn

5 mijdar, 2026 - 22:51

Li Mexmûrê ji bo piştgiriya xwendekarên Rojava helwestek hat nîşandan

Li Mexmûrê ji bo piştgiriya xwendekarên Rojava helweste...

5 cotmeh, 2026 - 13:12

Rejîma Îranê bi dronan êrişî Komeleya Şoreşgerên Zehmetkêş kir

Rejîma Îranê bi dronan êrişî Komeleya Şoreşgerên Zehmet...

4 mijdar, 2026 - 10:22

Birîna daran li Dihokê ji hêla Tirkiyê ve ket rojeva Parlamentoya Iraqê

Birîna daran li Dihokê ji hêla Tirkiyê ve ket rojeva Pa...

6 cotmeh, 2026 - 12:28

Danezana Konferansa Brukselê: Wê komîteyek were avakirin

Danezana Konferansa Brukselê: Wê komîteyek were avakirin

3 cotmeh, 2026 - 20:01

Karasû: Divê gavên hiqûqî û qanûnî bên avêtin

Karasû: Divê gavên hiqûqî û qanûnî bên avêtin

3 mijdar, 2026 - 11:41