Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

Şêniyên bajarê Girkê Legê û Dêrikê şehîd Izedîn Cemîl Şabî li Pakrewangeha Şehîd Xebat oxir kir.

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin
Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin
Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin
Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin
Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin
Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin
ROJANE
8 mijdar, 2026   15:03
QAMIŞlO
+

Merasîma endamê Hêzên Ewlekariya Hundirîn Şehîd Izedîn Cemîl Şabî ji aliyê Meclisa Malbatên Şehîdan a bajarê Dêrikê ve hate lidarxistin. Şehîd Izedîn Şabî 6`ê Mijdarê şehîd bû. 

Piştî deqeyeke rêzgirtinê bi navê Meclisa Malbatên Şehîdan Fatma Hemîd axivî û got ew ê her tim bi şehîdan re dilsoz bin û rêça wan bişopînin.

Her wiha Mela Yûsif Ehmed bi navê Weqfa Olî axivî û got kesên ji bo welat, xak û rûmeta xwe şehîd dibe û rûmetdar e.

Bi navê Hêzên Ewlekariya Hundirîn ên Dêrikê Esed Şawîş jî axivî û got ew ê xwedî li têkoşîna şehîdan derkevin.  Şehîd Izedîn Şadî bi doza xwe re dilsoz bû û bi karê xwe ve girêdayî bû.

Di dawiya merasîmê de wesîqeya Şehîd hate xwendin û radestî malbata wî hat kirin. Piştre şehîd Izedîn Şabî bi dirûşma "Şehîd Namirin" spartin axê.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

KJAR: Çarenûsa du endamên me nayê zanîn

Gotara pêşin

Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk: Divê Başûr pirsgirêkan bi diyalogê çareser bikin

Nûçeyên Têkildar

Li gundewarê Amûdê bahoz, baran û zîpik

Li gundewarê Amûdê bahoz, baran û zîpik

6 mijdar, 2026 - 18:53

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin ber xetereyê

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin be...

6 mijdar, 2026 - 04:05

Li Sûriyeyê bêkarî ji sedî 60’î derbas kiriye

Li Sûriyeyê bêkarî ji sedî 60’î derbas kiriye

8 mijdar, 2026 - 03:05

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

7 mijdar, 2026 - 11:01

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî tevbigerin

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî ...

6 mijdar, 2026 - 19:20