Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano

Di roja duyemîn a Festîvala ‘‘Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê‘‘ ya 4’emîn de komên ji Hesekê û Reqayê derketin ser dikê.

Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano
ÇAND Û HUNER
31 cotmeh, 2026   17:29
KOBANÊ
+

Festîvala Şanoyê ya ‘‘Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê‘‘ ya 4‘emîn di roja xwe ya duyem de li Navenda Çand û Hunerê ya Baqî Xido ya bajarê Kobanê dewam dike.

Festîval ji aliyê Navenda Çand û Hunerê ya Baqî Xido ya Kobanê û Tevgera Çand û Hunera Mezopotamyayê (TEV-ÇAN) ve bi dirûşma ‘‘Ji Her Bajarekî Çîrokek, Ji Her Dilekî Romanek‘‘ hatiye birêxistinkirin.

Di roja duyemîn de bi amadebûna gelek kesan, koma ji bajarê Hesekê şanoya bi navê ‘‘Yê ku nayê" û koma ji Reqayê jî şanoya "Gardiyanê dikê" pêşkêş kirin. Piştî pêşandana şanoyan beşdaran bi çepikan eleqe nîşan da.

Festîval dê beşdariya komên şanoyê yên cuda ji Kobanê, herêma Cizîrê, Reqa, Heleb û Şamê heya 4‘ê Mijdarê dewam bike.

(ct/bb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Ji 4 zarokên li Til Birakê noqî avê bibûn yek mir

Nûçeyên Têkildar

Li Hesekê şevbuhêrkek helbestan hat lidarxistin

Li Hesekê şevbuhêrkek helbestan hat lidarxistin

6 îlon, 2026 - 21:39

Konferansa Sînemaya Rojava bi pêşniyaran û hilbijartina komîteya şopandinê bi dawî bû

Konferansa Sînemaya Rojava bi pêşniyaran û hilbijartina...

26 tîrmeh, 2026 - 14:55

Bi rêya şanoyê xwedî li çîrokan derdikevin

Bi rêya şanoyê xwedî li çîrokan derdikevin

31 cotmeh, 2026 - 12:30

Festîvala Şanoyê ya ‘‘Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê‘‘ dest pê kir

Festîvala Şanoyê ya ‘‘Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê‘‘ dest ...

30 cotmeh, 2026 - 19:43

Li Şamê çalakiyek çandî ya Kurdî hat lidarxistin

Li Şamê çalakiyek çandî ya Kurdî hat lidarxistin

31 tebax, 2026 - 22:33

Mîhrîcana Qamişlo ya Çandî didome

Mîhrîcana Qamişlo ya Çandî didome

19 tebax, 2026 - 22:16