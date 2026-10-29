Di êrişên Rûsyayê de 16 kes hatin kuştin

Di êrişên Rûsyayê yên li ser bajarên Kremenchuk û Dnipro yên Ukraynayê de 16 kes hatin kuştin û herî kêm 20 kesên din jî birîndar bûn.

Di êrişên Rûsyayê de 16 kes hatin kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
29 cotmeh, 2026   17:05
NAVENDA NÛÇEYA
+

Di êrişên balafirên bêmirov ên Rûsyayê yên li ser bajarên Kremenchuk û Dnipro yên Ukraynayê de 16 kes hatin kuştin û herî kêm 20 kesên din jî birîndar bûn.

Berpirsekî xwecih ji Reuters re got ku balafireke bêmirov a Rûsyayê li naverasta bajarê Kremenchukê avahiyek niştecihan bombebaran kir. Di encamê de sê kes kuştin û herî kêm 15 kesên din birîndar kirin.

 Li gorî rayedarên Ukraynayê û şîrketa xeta trênê, li bajarê Dnipro yê rojhilatê Ukraynayê, beriya ku trên ber bi Zaporizhzhya bi rê keve droneke Rûsyayê li stasyonê xist, di bûyerê de herî kêm 13 kes hatin kuştin û pênc kes jî birîndar bûn.

Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskyy êrişa li ser stasyona trênê wekî "tirsnak" bi nav kir û bang li Dewletên Yekbûyî yên Amerîka û welatên Ewropî kir ku li dijî êrişên giran ên Rûsyayê tedbîrên xurt bigirin.

Etîket:

Gotara berê

Ji bo hişyariya li hemberî madeyên hişbirê daxuyanî hat dayîn

Gotara pêşin

Rêxistinên Kongra Star ên du bajaran konferansên xwe li dar xistin

Nûçeyên Têkildar

Heftename: Sûriye di navbera pirsgirêkên ewlehiya neteweyî û jinûve avakirinê de

Heftename: Sûriye di navbera pirsgirêkên ewlehiya netew...

25 cotmeh, 2026 - 07:50

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

29 cotmeh, 2026 - 10:17

Xwepêşandan li Fransayê bi beşdariya deh hezaran kesî didomin

Xwepêşandan li Fransayê bi beşdariya deh hezaran kesî d...

25 cotmeh, 2026 - 15:28

Di navbera Rûsya û Ukraynayê de 540 leşker bihev hatin guhertin

Di navbera Rûsya û Ukraynayê de 540 leşker bihev hatin ...

23 cotmeh, 2026 - 19:24

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

29 cotmeh, 2026 - 12:16

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

23 cotmeh, 2026 - 15:42