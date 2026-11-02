Dayikên Aştiyê li Enqereyê dest bi Nobeta Aştiyê kir Zanîngeha Rojava: Pêvajoya hevyazbariyê ya ku berê hatibû ragihandin dê bidome Dadgeha Îranê cezayê darvekirina 4 xwepêşanderan erê kir Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyaya Erebî de Beşdarên festîvalê: Em bi şanoyê dibin çav û neynika civaka xwe 140 xwendekar li dibistanek wêrankirî perwerdeyê didomînin ‘Destdirêjî li ber entegrasyonê û vegera koçberan dibe asteng‘ Koçberên li kampa Serêkaniyê daxwaza vegere ewle kir ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 02-11-2026 1‘ê Mijdarê Viyanayê hat pîrozkirin Li Derayê tevgera balafiran û teqîn Li gundewarê Siwêdayê şerekî dijwar rû da Mazlûm Ebdî: Bêyî beşdariya Kurdan aramî li Sûriyeyê pêk nayê