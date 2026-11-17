MSD’ê daxwaza garantîkirina siberoja Zanîngeha Rojava kir Hêzên Îsraîlê gundên rojavayê Derayê Topbaran kir HPG: Şehîdên me bûn rêberê siberoja azadiye Karayilan: Gava destpêkê ya divê bê avêtin vekirina deriyên Îmraliyê ye Pîremêrekî koçber li ser kavilê konan rûniştiye û li benda vegerê ye Li Dirbêsiyê jî gel ji ber derengmayîna mazota zivistanê gazincan dike ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 17-11-2026 Tirbespiyê du kes ji ber gazên êzingan xeniqîn Di êrişên li ser Xezayê de kesek hat kuştin û 7 birîndar bûn Li Laziqiyê mayînek teqiya: Kesek birîndar bû Kongra Star a Lubnanê ezmûna jina Kurd şîrove kir Li peravên Bulgaristanê keştiyek ji ber êrişa dronan noq bû Li dijî tundiyê banga têkoşîna hevpar kirin Li Gundewarê Şamê gorek komî hat dîtin