1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin

Bi sedan şêniyên bajarê Kobanê bi şahiyekê  roja 1’ê Mijdarê Roja Kobanê ya Navnetweyî pîroz kirin .

1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin
ROJANE
1 mijdar, 2026   15:20
KOBANÊ
+

Bi durişmeya “ Bi Bîranîna Şehîdên Qehreman, 1’ê Mijdarê, Roja Cîhanî Ya Kobanê Pîroz Be “ gelê Kobanê îro şahiyeke pîrozbahiyê li dar xist.

Şahî bi deqeyek rêzgirtinê des pê kir, piştre li ser navanê gelê Kobanê Ferhan Hec îsa axivî û ev roja pîroz di serî de li fedakarên berxwedana Kobanê, ku bi berxwedaniya xwe  karibûn bajarê Kobanê ji çeteyên ADIŞ`ê biparêzin û rêzgar bikin her wiha ji pîroz kir û wiha got: " 1 ê Mijdarê Roja Kobanê ya Cîhanê, ne rojeke bîranînê ya di salnameyê de ye. Ev dîrok, navê destana berxwedanê ye ku gelê kobanê li dijî êrişên tarî yên di sala 2014`an de li bajarê Kobanê qewimî û bi ser ket tê nasîn. Bajarê Kobanê bajarê ku îro li seranserî cîhanê bi berxwedaniya xwe ya li hember çeteyên DAIŞ`î ketiye dîroka berxwedanî û rûmetê . "

Ferhan Hec Îsa bi va gotinê dawî li axaftina xwe anî: "Kobanê bajarê me hemûyan e û pêwîste em xwedî li deskeftiyên berxwedana Kobanê derkevin. "

Li ser navê tevgera jinan hevseroka Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD ) ê Perwîn Yûsif derbarê pêşengiya jinan di berxwedana Kobanê de axivî û got ; "Berxwedana ku bi pêşengiya jinê gihîşt roja îro, gelek destkefiyên mezin bi xwe re anî. Berxwedana ku li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê hat nîşandan, ji bo tevahî Rojhilata Navîn bû sembol. Çeteyan û hevkarên wan pîvan û nirxên mirovahiyê nas nedikirin, jin û zarok qetil kirin û tevahî bajar wêran kirin. Lê bi saya berxwedana şervanên YPJ û YPG'ê berxwedana tunekirina DAIŞ'ê ji Kobanê dest pê kir. "

 Perwîn Yûsif  ev li gotina xwe zêde kir: " Tişê ku îro ji me tê xwastin ku em parastina deskeftiyên şoreşa xwe bikin û bi rihê 1'ê Mijdarî dewam bikin û bigihêjin serkeftinên dîrokî. "

Şahî bi  bernameya hunerî ji aliyê hunermenda kevana Zêrîn Zêrîn Ararat û hunermend Xelîl Can ve berdewam kir .

Şahî bi berzkirina diruşmên “Bijî berxwedana Kobanê”, “Jin Jiyan azadî û “Bê serok jiyan nabe” bi dawî bû.

(C T/k )

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Pervîn Buldan: Divê ev pêvajo bigihejê aştiyeke mayinde

Nûçeyên Têkildar

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

31 cotmeh, 2026 - 21:01

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

1 mijdar, 2026 - 14:16

Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî din nexwînin

Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî di...

31 cotmeh, 2026 - 02:50

Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî esasî ye

Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî e...

30 cotmeh, 2026 - 03:39

Fermandarekî berê yê HTŞ`ê di êrişeke çekdarî de li Sermedayê hat kuştin

Fermandarekî berê yê HTŞ`ê di êrişeke çekdarî de li Ser...

1 mijdar, 2026 - 11:26

Li gundewarên Til Temir û Minbicê ji ber teqîna mayînan zarokek mir 9 kes birîndar bûn

Li gundewarên Til Temir û Minbicê ji ber teqîna mayînan...

30 cotmeh, 2026 - 11:11