Kongra Star y los vecinos de Qudurbeg alertan sobre los peligros de las drogas

Kongra Star y los vecinos del barrio de Qudurbeg, en la ciudad de Qamishlo, emitieron un comunicado para llamar la atención sobre los peligros del consumo de drogas y afirmaron: “Las drogas ponen en peligro a la sociedad. Preguntamos: ¿quién introduce estas sustancias y quién las vende? Que las autoridades rompan esta cadena”

Kongra Star y los vecinos de Qudurbeg alertan sobre los peligros de las drogas
MUJERES
29 DICIEMBRE, 2026   20:06
Newsdesk
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El 28 de octubre de 2026, en la ciudad de Dirbesiyê, en el Kurdistán Occidental, un joven que se encontraba bajo los efectos de las drogas mató a tres miembros de su familia e hirió a otra persona. Tiempo después, también se quitó la vida.

Este suceso volvió a poner de manifiesto ante la población los peligros del consumo de drogas.

En relación con lo ocurrido, Kongra Star emitió un comunicado frente a la Comuna Şehîd Şiyar, en el barrio de Qudurbeg. En el acto participaron integrantes de Kongra Star y vecinos del barrio.

Las mujeres que asistieron al acto portaron pancartas con los siguientes mensajes: “Las drogas no son diversión, son la tumba de las familias”; “Un solo consumo, mil años de arrepentimiento”; y “Las drogas destruyen una familia”.

El comunicado fue leído por Sîwan Elî, integrante de Kongra Star.

El comunicado dice lo siguiente:

“Una persona, bajo los efectos de las drogas, convirtió a su familia en víctima. Esto no es solo un crimen, sino también el resultado del veneno que se está introduciendo en nuestra sociedad.

Como sociedad, preguntamos: ¿de dónde vienen estas sustancias?, ¿quién las trae y quién se las vende a nuestros hijos? Las drogas despojan a las personas de su humanidad y ponen en peligro a la sociedad. Hoy es una familia; mañana, una calle; y pasado mañana, una ciudad. Esto no es diversión, es muerte. Su desenlace son la sangre, las lágrimas y la cárcel.

Las familias deben estar pendientes de sus hijos, hablar con ellos, no permanecer en silencio y mantenerse informadas. Las autoridades deben romper esta cadena de tráfico de drogas y los responsables deben ser castigados.

Que la familia asesinada sirva de lección. Que su sangre sea una advertencia para toda la sociedad”.

ANHA 


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