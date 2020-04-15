غداً تُستأنف العملية التربوية في شمال وشرق سوريا عبر التلفاز

تحت شعار "مدرستكم بيتكم.. معاً للوقاية من فيروس كورونا" تبدأ هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا باستئناف العملية التعليمة عبر فضائية ROJVAV TV يوم غد الخميس بدءاً من الساعة الـ 08.00. وفق برنامج وضعته هيئة التربية والتعليم، بالإضافة إلى نشر الدروس عبر قناة يوتيوب.

وأوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة روهات خليل في 8 نيسان لوكالتنا: "كان لا بد من إيجاد حلول سريعة وبديلة بعد انقطاع الطلاب عن دراستهم، ولضمان سير العملية التعليمية قمنا بإعداد الدروس وتسجيلها بشكل مرئي لتصبح في متناول الطلبة وهم في منازلهم باللغتين العربية والكردية".

وأوقات نشر الدروس عبر فضائية ROJVAV TV كالتالي:

من الساعة 8.00 إلى الساعة 12.00

ومن الساعة 14.00 إلى 15.00

ومن الساعة الـ 16.00 إلى الساعة الـ 17.00.

وأكد الإداري في فضائية ROJ AVA TV عصام عيسى أنهم أنهوا استعداداتهم لبث الدروس التعليمية عبر الفضائية.

(ب ح/ أ ب)

ANHA