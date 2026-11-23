مجالس الأعمال السورية المشتركة.. توسع في التشكيل وشكاوى من محدودية النتائج مخطط وكالة أنباء هاوار 23-11-2026 العفو الدولية تحذر ألمانيا من ترحيل السوريين الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة رابغ النفطية غربي السعودية هجوم بحري جديد قبالة بنغازي واعتراض أكثر من 12 مسيّرة ترامب يعلن موعد استئناف الحرب على إيران إصابة شخص في انفجار لغم أرضي بجراره الزراعي في ريف زركان مقتل شخصين في هجوم روسي بمسيّرة على كييف إحياء الذكرى الـ48 لتأسيس حزب العمال الكردستاني في لبنان مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب سقوط قذيفة إسرائيلية قرب أراضٍ زراعية في ريف القنيطرة انفجار بسفينة روسية في بنغازي وترجيح هجوم بمسيّرات مباراة لكرة القدم في عامودا ضمن إطار فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة في خاركوف شرقي أوكرانيا