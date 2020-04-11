​​​​​​​الحجر الصحي الذي فُرض على قرية أم الحوش سيستمر مدة 14 يوماً

فرضت خلية الأزمة حجراً صحياً مؤقتاً على قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء في 10 نيسان بعد دخول عسكري مسرّح إلى القرية مشتبه بإصابته بكورونا، نتيجة عدم تنسيق السلطات السورية مع الإدارة الذاتية، حيث تدخلت فرق الطوارئ، وتم إجراء الاختبارات اللازمة له، و تبين وجود أعراض لفيروس كورونا عليه، لذا تم نقله إلى مشافي حلب للتأكد من حالته.

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى أوضح أنه وبموجب قرار خلية الأزمة سيستمر الحجر الصحي المفروض على القرية مدة 14 يوماً، أي فترة حضانة فيروس كورونا المستجد.

وبيّن أن هذا الإجراء هو إجراء احترازي لدرء مخاطر ظهور فيروس كورونا في المنطقة.

(كروب/ أ ب)

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