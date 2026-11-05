Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên ji Dêrikê xwestin hesab ji êrişkarên xwendekarên li Hesekê were pirsîn û diyar kir ku dê têkoşîna mafê perwerdeya bi kurdî bidomînin.

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn
ROJANE
5 mijdar, 2026   16:41
QAMIŞLO
+

Xwendekarên li bajarê Dêrikê bi armanca şermezarkirina êrişa li ser xwendekarên li bajarê Hesekê yên ku ji bo mafê xwe yê perwerdeya bi kurdî xwepêşandan kiribû, li navenda sûka bajêr kom bûn û daxuyanî da.

Xwendekara bi navê Yasmîn Îsmaîl daxuyanî xwend û ev tişt anî ziman: "Xwendekarên Rojava dixwazin wekî xwendekarên li cîhanê bi mafê xwe yê perwerdeya bi zimanê dayikê bijîn û ji bo parastina vî mafî têkoşînê dikin."

Yasmîn der barê êrişa li ser xwendekarên li Hesekê de jî diyar kir ku armanca êrişê ew e ku îradeya xwendekaran bişkê û ji daxwaza mafê xwe bisekinin û got, lê ev êriş dê xwendekaran ji daxwazên xwe nede sekinandin.

Yasmîn Îsmaîl anî ziman ku mafê perwerde û hînbûna bi zimanê kurdî mafekî bingehîn û jê nevegere û bang li hikumeta veguhêz kir ku hesab ji êrişkaran bipirse.

Di dawiya daxuyaniyê de de piştgiriya xwe bi xwendekarên Hesekê re anî ziman û diyar kir ku dê çalakiyên ji bo mafê perwerdeya bi kurdî bidomînin.

(bb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re xwest

Gotara pêşin

Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist

Nûçeyên Têkildar

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û Firatê civiyan

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û F...

3 mijdar, 2026 - 20:50

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê...

4 mijdar, 2026 - 20:14

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir

4 mijdar, 2026 - 10:09

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir r...

4 mijdar, 2026 - 12:52

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

4 mijdar, 2026 - 22:30