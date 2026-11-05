Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist

Meclisa Kongra Star  a bajarê Til Temirê di konferansa salane de xebatên xwe yên 2 salan, geşedanên siyasî û rewşa jinan, her wiha rêbazên xurtkirina kar nîqaş kirin.

Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist
JIN
5 mijdar, 2026   17:17
HESEKÊ
+

Meclisa Kongra Star a bajar û gundewarên Til Temirê konferansa xwe ya salane li dar xist.

Konferans li hola Meclisa Malbatên Şehîdan bi armanca nirxandina xebatên du salên borî yên Kongreyê, çalakiyên ku pêk anîne, rewşa siyasî û rêbazên pêşxistina karên jinan û rêxistinbûyîna wan pêk hat.

Axaftina destpêkê ya konferansê ji aliyê endama Koordînasyona Kongra Star Jiyana Hisên ve hat kirin.

Jiyan anî ziman ku ku lidarxistina konferansê girîng e û diyar kir ku armanca wan ew e ku xebatên du salên borî binirxînin û rêbazên pêşxistina rola jinan di qadên cuda de nîqaş bikin.

Ji rêveberên Kongra Star Senaa Samir jî rapora xebatên rêxistinî, civakî, perwerde û aborî yên ku di du salan de pêk anbîne, xwend.

Piştre rêvebera Kongra Star Rewşen Ehmed jî rewşa siyasî ya li ser asta cîhanê û herêmê, bandorên şer, destwerdanên derve di herêmê de, her wiha girîngiya projeya neteweya demokratîk wekî alternatîfa dewlet-netewe nirxandin. Rewşen bal kişand ser êrişên li ser Rojava, berxwedana jinan û rola wan .

Der barê konferansê de rêvebera Kongra Star a Til Temirê Ronaz Yûnis ji ajansa me re diyar kir ku konferans qadek bû ku xebatên du salên borî hatin nirxandin û çalkaiyên rêxistinî, civakî, perwerde û aboriyê hatin vegotin. Her wiha anî ziman ku astengiyên li pêşiya xebatên jinan û rêbazên xurtkirina rola jinan di pêvajoya bê de hatin nîqaşkirin.

(bb)


Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Gotara pêşin

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

Nûçeyên Têkildar

Jinan êrişên li ser Kurdan û sembolên wan şermezar kirin

Jinan êrişên li ser Kurdan û sembolên wan şermezar kirin

27 cotmeh, 2026 - 12:01

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nîqaş kir

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nî...

30 cotmeh, 2026 - 16:09

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

30 cotmeh, 2026 - 05:47

Jinan şehîd Bêrîtan bi bîr anî

Jinan şehîd Bêrîtan bi bîr anî

24 cotmeh, 2026 - 11:17

Fakulteya Jineolojiyê di nava hevyazbariya zanîngehên Sûriyeyê de ye

Fakulteya Jineolojiyê di nava hevyazbariya zanîngehên S...

21 cotmeh, 2026 - 04:50

KJK’ê ji bo Werîşe Muradî bang kir

KJK’ê ji bo Werîşe Muradî bang kir

18 cotmeh, 2026 - 19:33