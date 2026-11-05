Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re xwest

Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mezlûm Ebdî serdana malbata şehîd Ciwan Îbrahîm kir û sersaxî jê re xwest. Di serdanê de Mezlûm Ebdî bal kişand ser rola çêker a şehîd Ciwan Îbrahîm di qonaxên cuda yên Şoreşa Rojava de.

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re xwest
ROJANE
5 mijdar, 2026   16:00
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mezlûm Ebdî ji bo daxwaza sersaxiyê serdana malbata Ciwan Îbrahîm kir, di serdanê de rola Ciwan Îbrahîm a di rêwîtiya Şoreşa Rojava de hat bibîrxistin.

Gerîlayê Hêzên Parastina Gel (HPG) Ciwan Îbrahîm di 31`ê Cotmeha sala 2019`an di nava têkoşîna li çiyayê Kurdistanê de şehîd bû. Ciwan Îbrahîm ji destpêkê Şoreşa Rojava ya sala 2012`an de bi roleke girîng rabû.

Di serdanê de Mezlûm Ebdî behsa rola pêşeng a şehîd Ciwan Îbrahîm kir û da zanîn ku wî di qonaxên cuda yên Şoreşa Rojava de xebat daye meşandin.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Efganistanê zarok li derveyî sîstema perwerdehiyê dimînin

Gotara pêşin

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Nûçeyên Têkildar

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

5 mijdar, 2026 - 19:36

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

4 mijdar, 2026 - 15:09

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

5 mijdar, 2026 - 09:59

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin ber xetereyê

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin be...

6 mijdar, 2026 - 04:05

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

4 mijdar, 2026 - 07:35