Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike

Şêniyên Hesekê û gundewarên wê diyar kir ku rewşa jiyanî zehmet dibe û daxwaz kir ku buhayên sotemeniyê û kel û pelên sereke bên kêmkirin.

Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike
Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike
Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike
Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike
Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike
Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike
ROJANE
8 mijdar, 2026   05:15
HESEKÊ
+

Şêniyên li bajarê Hesekê û gundewarên wê ji ber bilindbûna buhayên madeyên xwarinê, sotemenî, derman, nekarîna kirîna pêdiviyên sereke gazincan dikin, şênî ji aliyên peywendîdar ên hikumeta veguhêz, bi taybet bi nêzîkbûna zivistanê re, dixwazin ku ji bo rakirina zehmetiyan rêkaran pêk bînin. 

Şêniyê ji taxa Xiwêran ê bi navê Mihemed Salih El Eyûb da zanîn ku rewşa jiyanî her ku diçe zehmettir dibe, bi taybet ji bo kesên ku mûçeyên wan ên mehane tune ne.

El Eyûb destnîşan kir ku bilindbûna domdar a buhayên kel û pelan û pê re jî bihabûna sotemeniyê jî zehmetiyên şêniyan zêdetir kirine. El Eyûb daxwaz ji aliyên peywendîdar kir ku ji bo malbatên bihacet destekdayîna madeyên xwarinê pêşkêş bikin, sotemeniyê û madeyên xwarinê li gorî asta rewşa civakê erzan bikin.

El Eyûb da zanîn ku dabînkirina pêdiviyên xwegermkirinê îsal gelekî zehmet bûye, rewşa aborî giran e, lîtreyeke mazotê bi 11 hezar û 500 lîreyên Sûriyeyî ye.

Ciwanê ji taxa Xiwêran ê bi navê Enwer El Salih jî nerazîbûna xwe li hember rewşa jiyanî nîşan da û diyar kir ku bilindbûna buhayên sotemeniyê û madeyên esasî, nebûna kehrebeyê hiştiye ku jiyana rojane gelekî zehmet bibe.

El Salih destnîşan kir ku pereyên rojane yên ku ew ji xebatên xwe digirin, dighêje 75 hezar lîreyan, ev pere ne li gorî bihabûna domdar a madeyên xwarinê û dermanan e.

Enwer El Salih bang li hikumetê kir ku li rewşa şênî û xebatê binêre, buhayên mazotê, madeyên xwarinê û derman kêm bike.

Şêniyê ji gundewarên rojhilatê Hesekê Mihdî El Siûd jî diyar kir ku ji ber bihabûna mazotê rewş zehmet dibe û wiha anî ziman: “Bihabûna sotemeniyê bi awayekî yekser bandor li kirêya çûn û hatinê jî kiriye, li aliyekî din madeyên xwarinê jî biha bûne.”

El Siûd bang li aliyên peywendîdar kir ku sotemeniyê bi buhayên guncaw dabîn bikin.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Sûriyeyê bêkarî ji sedî 60’î derbas kiriye

Gotara pêşin

Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ve avakirina hevsengiyên ...

Nûçeyên Têkildar

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

8 mijdar, 2026 - 17:16

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran a li Hesekê şermezar kir

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran ...

5 mijdar, 2026 - 10:58

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

7 mijdar, 2026 - 09:27

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

5 mijdar, 2026 - 18:46

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûriyeyê

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûr...

5 mijdar, 2026 - 10:27

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

7 mijdar, 2026 - 18:11