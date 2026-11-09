Hêzên Îsraîlê ketin gundewarên Derayê û xaleke kontrolê li gundewarên Quneytrayê danî

Hêzên Îsraîlê bi wesayîtên zirxî li gundewarên Derayê geriyan û li Quneytrayê xaleke kontrolê danî.

Hêzên Îsraîlê ketin gundewarên Derayê û xaleke kontrolê li gundewarên Quneytrayê danî
ROJANE
9 mijdar, 2026   09:50
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên herêmî ragihand ku karwanekî leşkerî yê Îsraîlê ku ji 5 wesayîtên zirxî pêk tê, ji baregeha El Cezîrê ya nêzîkî gundê Meariye yê li rojavayê Derayê ket herêmê û niha li derdora bajarokên Ebdîn, Cemle, El Masritiye û gundê Seyde El Cewlan dewriyeyê digirîne.

Hêzên Îsraîlê her wiha li gundê Ruweyhîna yê Quneytrayê xaleke kontrolê danî û şênî û wesayitan radiwestînin û lêgerînê dikin.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Piştî lehiyê li gundewarê Serêkaniyê mayîn û teqemenî derketin

Gotara pêşin

Barzanî banga diyalogê li aliyan kir

Nûçeyên Têkildar

Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin

Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin

9 mijdar, 2026 - 17:50

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

9 mijdar, 2026 - 17:27

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

8 mijdar, 2026 - 15:03

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin ber xetereyê

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin be...

6 mijdar, 2026 - 04:05

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

6 mijdar, 2026 - 21:25

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

7 mijdar, 2026 - 11:01