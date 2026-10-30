Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe ve av tê berdan Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî Festîvala Şanoyê ya ‘‘Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê‘‘ dest pê kir Li Stenbolê çalakiya 1‘ê Mijdarê: Parastina Kobanê, parastina mirovahiyê ye Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi dawî bibe Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nîqaş kir Li gundewarê Derayê 2 zarok ji ber teqîna mayînekê birîndar bûn Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin lidarxistin Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin NY: Di nav de Sûriyeyê 4 welat hewceyî alîkariyên zivistanê yê lezgîn in Netanyahu bû yekem, lê nikare hikumetê ava bike! Li gundewarên Til Temir û Minbicê ji ber teqîna mayînan zarokek mir 9 kes birîndar bûn