Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên neftê şewitîn

Artêşa Pasdarên Îranê bi daxuyaniyek ragihand, li Tengava Hurmizê dema du keştiyên nefthilgir xwestin derbas bibin, li mayînên deryayî qelibîn û agir bi keştiyan ket.

Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên neftê şewitîn
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
5 mijdar, 2026   10:08
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hêza Deryayî ya Artêşa Pasdarên Îranê di daxuyaniyek de ragihand, şeva borî keştiyeke neftê dema hewl da di başûrê Tengava Hurmizê re di rêyek hatî qedexekirin re derbas bibe, bi mayîneke deryayê ket û agir pê ket.

Di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin keştiyek din jî ya neftê dema hewl dida di aliyê Rojhilatê Tengava Hurmizê re derbas bibe, agir pêket û rawestiya.

Hat gotin ku piştre dema keştiyek kişandinê ji bo alîkarî û vemirandinê nêzî wê keştiyê bû, ewjî agir pêket.

Di heman daxuyaniyê de hat diyarkirin ku hêzên wan li Tengava Hurmizê du dronên ji cûrê Lucas bê bandor bikin.

Etîket:

Gotara berê

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Gotara pêşin

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

Nûçeyên Têkildar

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

5 mijdar, 2026 - 17:51

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li kolanan dikin

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li ...

5 mijdar, 2026 - 13:27

Serokê Paraguayê îstîfa kir

Serokê Paraguayê îstîfa kir

5 mijdar, 2026 - 22:08

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêveberiya Trump ve girêda

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêv...

4 mijdar, 2026 - 09:56

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

3 mijdar, 2026 - 10:55

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza serweriyê nirixand

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza s...

30 cotmeh, 2026 - 09:33