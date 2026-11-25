Werîşe Mûradî: Nikarin îradeya me bişikînin ‘Bi yekitiyê em ê li hember hişmendiya baviksalar tê bikoşin’ Dadgeha Federal biryarên hikumeta Iraqê yên têkildarî Başûr erê kirin Li Qamişloyê ji bo zarokan çalakiyeke hunerî hat lidarxistin Tîmên paqijkirina mayinan li dibistaneke Til Temirê dest bi rakirina mayinan kir Li Qamişloyê meşa 25`ê Mijdarê: Em ê bi yekitiyê deskeftiyên xwe biparêzin Li Siwêdayê bi boneya 25’ê Mijdarê semînerek li dar ket Bi boneya 25`ê Mijdarê li Kobanê mîtîngek hat lidarxistin Hikumeta Herêma Başûr: Em bikaranîna zimanê leşkerî û gefan red dikin Jinên Kurd ên li Rûsyayê banga hevgirtina li hemberî tundiyê kir Li gundewarên Şamê teqînekê rû da Fermandariya Giştî ya YPJ`ê: Parastina jinan erkeke me ya bingehîn e YRK: Rejîma Îranê li sînorê Pênciwên êriş kir MSD: Dûrxistina jinan ji biryardayînê cureyeke tundiyê ye