Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwanê hetşemîn ê koçberên Serêkaniyê û gundewarê wê ber bi warê xwe yê resen bi rê ket, karwan ji 447 malbatan pêk tê.

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket
Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket
Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket
Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket
Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket
Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket
Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket
Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket
Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket
Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket
ROJANE
5 mijdar, 2026   09:59
HESEKÊ
+

Karwanê heştemîn ê koçberên bajarê Serêkaniyê û gundewarên wê ya ku ji 447 malbatan pêk tê, ber bi warê xwe yê resen bi rê ket.

Duh (4 Mijdar) Alîkarê Fermandarê Hêzên Ewlekariya Hundirîn a Parêzgeha Hesekê Mehmûd Xelîl di civîna çapemeniyê de diyar kir ku wê beşa 9`emîn di hefteya bê de bi rê bikeve, di nava vî beşî de wê hezar malbat vegerin warê xwe.

Duh karwanê heftemîn bi rê ket.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

Gotara pêşin

Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên neftê şewitîn

Nûçeyên Têkildar

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

4 mijdar, 2026 - 07:35

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li Başûrê Kurdistanê kir

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li ...

4 mijdar, 2026 - 19:21

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

4 mijdar, 2026 - 15:09

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

5 mijdar, 2026 - 19:36

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

5 mijdar, 2026 - 10:10

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehî...

5 mijdar, 2026 - 13:41