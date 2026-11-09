Li ser sînorê Tirkiyê û Sûriyeyê cenazeya mêrekî hat dîtin

Şêniyên gundê El Esediyê yê li rojavayê Zirganê cenazeyê mêrekî li nêzî gundê xwe dît.

Li ser sînorê Tirkiyê û Sûriyeyê cenazeya mêrekî hat dîtin
ROJANE
9 mijdar, 2026   13:13
HESEKÊ
+

Gundê El Esediyê dikeve rojavayê Zirganê û li ser sînorê Tirkiyê û Sûriyeyê ye. Piştî ku şêniyên gund cenaze dît, hêzên ewlekariyê herêm dorpêç kir û dest bi lêkolînê kir. 

Têkildarî nasnameya cenazeyê li ser sînor hatiye kuştin, hîna tu agahî nehatine wergirtin.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

HPG: Em şehîdên xwe yên Makûyê bi rêzdarî bi bîr tînin

Gotara pêşin

Li Îlamê lehî rabû 

Nûçeyên Têkildar

Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene

Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene

8 mijdar, 2026 - 19:25

Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir

Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir

6 mijdar, 2026 - 11:19

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

8 mijdar, 2026 - 15:03

Li Îlamê lehî rabû 

Li Îlamê lehî rabû 

9 mijdar, 2026 - 14:12

Hikumeta veguhêz: Belavkirina mazotê li 3 parêzgehan dest pê kiriye

Hikumeta veguhêz: Belavkirina mazotê li 3 parêzgehan de...

9 mijdar, 2026 - 14:44

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê kirin

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê k...

8 mijdar, 2026 - 23:44