PYD`ê: Şehîd Şîlan û hevriyên wê bi bîr anî Hevpeymaniya Mekeyê: Pakistanê leşker şand Erebistana Siûdî ‘300 rojnamevan jî rastî tundiya dîjîtal hatine’ Li Spanyayê hilbijartin: Rastgir dikare bibin desthilatdar! Li Iraqê ji bo 7 endamên DAIŞ’ê cezayê muebetê hat birîn Wezareta Darayî: Mijara zêdekirina mûçeyan ne rast e Şehîd Şîlan li Kobanê hat bibîranîn Heyva Sor a Kurdî 50 kursiyên dibistanê radestî dibistaneke Qamişloyê kir Li bajarê Girkê Legê û Til Temirê şehîd Şîlan Baqî bi bîr anîn Bakurê Kurdistanê: Çalakiya nobedê ya bêdem a ji bo girtiyên nexweş, didome Ji ber qezaya tirafîkê li gundewarê Şamê 29 kes birîndar bûn Îranê hişyarî da Iraqê Li parêzgeha Hesekê 7 hezar saetên kehrebeyê hatine danîn Gelo dê El Zeydî Iraqê ber bi fitneyeke erebî-kurdî ve bibe?