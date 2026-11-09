Li Îlamê lehî rabû 

Li bajarê Îlam ê Rojhilatê Kurdistanê, ji ber barana zêde li 8 navçeyan zerareke mezin li binesaziyê bû.

Li Îlamê lehî rabû 
ROJANE
9 mijdar, 2026   14:12
NAVENDA NÛÇEYAN
+

 Li gorî ajansên nûçeyan ên Îranê, pêla barana gur a payîzê bandoreke gelek xerab li parêzgeha Îlamê kiriye. Ev parêzgeh di asta Îranê de ji aliyê hejarî û qeyrana aborî ve di rêza pêşî de ye.

 Lehiyê bi giranî li bajarên Îlam, Dêhluran, Avdanan, Dereşehîr, Mêhran, Sîrwan, Çardawil, Hêlîlan û navçeya Murmurî daye. Di encamê de mal û dikanên welatiyan di bin avê de man, li herêmên çiyayî hezaz pêk çêbûn û rêyên sereke hatin girtin.

 Ji ber ku li herêmê kargeh û pîşesazî tune ne, çavkaniya sereke ya debara xelkê sewalvaniye. Ev karesata xwezayî derbeyeke giran li jiyana koçberên di konan debûn xist. Hat ragihandin ku ji ber birûsk û lehiyê bi dehan serî pez û dewar telef bûne û 350 kîlometre ji rêyên koçberiyê bi temamî wêran bûne.

 Ji ber vê rewşa awarte, berpirsan biryar dan ku dema koça payîzê bînin pêş. Ev biryar rasterast bandorê li ser jiyana zêdetirî 60 hezar koçberên li zozanan di konan de bûn dike ku niha di nava şert û mercên giran ên zivistanê de ji bo veguhastin û dabînkirina pêdiviyên jiyanê rûbirûyî zehmetiyên mezin bûne.

Etîket:

Gotara berê

Li ser sînorê Tirkiyê û Sûriyeyê cenazeya mêrekî hat dîtin

Gotara pêşin

Hikumeta veguhêz: Belavkirina mazotê li 3 parêzgehan dest pê kiriye

Nûçeyên Têkildar

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

6 mijdar, 2026 - 06:25

Ji ber lehiyê hin pir û rê htin girtin

Ji ber lehiyê hin pir û rê htin girtin

7 mijdar, 2026 - 09:39

Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin

Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin

6 mijdar, 2026 - 17:53

Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene

Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene

8 mijdar, 2026 - 19:25

Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin

Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin

9 mijdar, 2026 - 17:50

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

9 mijdar, 2026 - 08:12