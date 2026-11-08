Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

Li bakurê rojavayê Senegalê keştiyeke koçberan noqî avê bû û di encamê de 21 kesan jiyana xwe ji dest dan, kesek jî hate rizgarkirin. Ji bo windayan jî xebatên lêgerînê didomin.

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
8 mijdar, 2026   18:20
NAVENDA NÛÇEYAN 
+

Li peravê Kebemer ê Senegalê keştiyeke koçberan noqî avê bû û di encamê de 21 kesan jiyana xwe ji dest dan. Wezareta Karên Hundir a Senegalê ragihand ku ji şeva 7’ê Mijdarê û şûnde cenazeyên 21 kesan hatine dîtin û kesek jî hatiye rizgarkirin.

Di daxuyaniya wezaretê de dîroka bûyerê nehate diyarkirin û hate destnîşankirin ku bi armanca desteka ji bo kesên hatine rizgarkirin, xebatên saziyên dewletê didomin. Tê payîn ku Wezareta Karên Hundir roja duşemê biçe cihê bûyerê.

Li gorî nûçeya rojnameya neteweyî Le Soleil, keştî li peravê Loumpoul a li herêma Louga ya navbera Dakar û Saint-Louis noqî avê bû.

Etîket:

Gotara berê

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

Gotara pêşin

Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene

Nûçeyên Têkildar

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

5 mijdar, 2026 - 19:53

Di êrişa Ukraynayê de 2 kes hatin kuştin

Di êrişa Ukraynayê de 2 kes hatin kuştin

3 mijdar, 2026 - 23:41

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

7 mijdar, 2026 - 19:59

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

6 mijdar, 2026 - 10:23

Li girava Qeşmê teqîn rû dan

Li girava Qeşmê teqîn rû dan

7 mijdar, 2026 - 23:50

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

8 mijdar, 2026 - 11:24