Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene

Li taxa Amiriyê ya Helebê di pevçûna navbera du malbatan de kuştî û birîndar çêbûn.

Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene
ROJANE
8 mijdar, 2026   19:25
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li taxa Amiriyê y a Helebê du malbat bi hev ketin û çek hatin bikaranîn. Di encamê de kuştî û birîndar çêbûn.

Hêzên ewlekariyê ji bo kontrolkirina pevçûnê li taxê belav bûne.

Der barê sedemên pevçûnê û hejmara kuştî û birîndaran de agahî nehatin belavkirin.

Duh jî li bajrokê Semoqa yê gundewarên bakurê Helebê du malbatan şer kirin. Di encamê de kesek hat kuştin û 3 kes birîndar bûn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

Gotara pêşin

 ‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘

Nûçeyên Têkildar

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê hat

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê...

7 mijdar, 2026 - 14:58

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re xwest

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re x...

5 mijdar, 2026 - 16:00

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

7 mijdar, 2026 - 15:46

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

7 mijdar, 2026 - 18:11

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

7 mijdar, 2026 - 09:27

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

8 mijdar, 2026 - 19:38