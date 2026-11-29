Li Qamişloyê 281 şehîd hatin bibîranîn Vê hefteyê karwanek din a koçberên Serêkaniyê vedigere Meclisa Jinan a PYD'ê ya Amûdê civîna salane li dar xist NY: Siberoja jinên Afgan di bin metirsiyê de ye PYD`ê Şehîd Şîlan û hevreyên wê bi bîr anîn Hevpeymaniya Mekeyê: Pakistanê leşker şand Erebistana Siûdî ‘300 rojnamevan jî rastî tundiya dîjîtal hatine’ Li Spanyayê hilbijartin: Rastgir dikare bibin desthilatdar! Li Iraqê ji bo 7 endamên DAIŞ’ê cezayê muebetê hat birîn Wezareta Darayî: Mijara zêdekirina mûçeyan ne rast e Şehîd Şîlan li Kobanê hat bibîranîn Heyva Sor a Kurdî 50 kursiyên dibistanê radestî dibistaneke Qamişloyê kir Li bajarê Girkê Legê û Til Temirê şehîd Şîlan Baqî bi bîr anîn Bakurê Kurdistanê: Çalakiya nobedê ya bêdem a ji bo girtiyên nexweş, didome