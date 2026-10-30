Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kiriye. Cotkar û xwediyên guvaşgehan diyar dikin ku berhema îsal li gorî sala borî gelekî kêm e.

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir
Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir
Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir
Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir
Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir
Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir
Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir
Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir
ROJANE
30 cotmeh, 2026   07:55
KOBANÊ
+

Komkirina zeytûnan li Kobanê di navbera mehên Cotmeh û Mijdarê de piştî barana yekem a payîzê dest pê dike. Zeytûn û zeyta zeytûnê ji bo bi hezaran malbatan li Kobanê û gundewarên wê çavkaniyeke sereke ya debarê ne.

Lê ji ber bihabûna sotemeniyê bandoreke neyînî li cotkarên zeytûnan kir û piraniya cotkaran nekarî zeviyên xwe û darên zeytûnê di dema xwe de av bidin.

Cotkarê bi navê Ehmed Xelîl Mislim ê ji gundê Holaqî ku zeytûnên xwe berhev kirine û anîne guvaşgehê, der barê rewşa îsal de diyar kir ku ji ber bilindbûna buhayê mazotê, nekariye darên xwe av bidin.

Mislim bal kişand ser girîngiya xizmeta daran û destnîşan kir ku darên zeytûnê hewceyî xizmetê ne.

Xwediyê guvaşgeha zeytûnan a li gundê Nordan Henîfî Şahîn jî got: “Îsal ji ber bihabûna mazotê, hilberîn li gorî salên borî gelekî kêm bûye û daketiye nêzî ji sedî 60’ê berhemên zeytûna îsal.”

Şahîn bal kişand ser rewşa cotkaran û got: “Cotkarên me di rewşeke dijwar de ne, gelek ji wan nikarin heqê guvaşgehê bidin, lewma em neçar dibin heqê xwe bi zeytê bistînin. Niha em û cotkarên Efrînê wekî hev nabin, lê li Efrînê rêjeya berhemê zêdetir e û cureya daran çêtir e, lê li Kobanê hilberîn di asteke pir kêm de ye.”

Hanîfî Şahîn bang li aliyên peywendîdar kir ku mazotê ji bo guvaşgehê peyda bikin û buhayê mazotê kêm bikin.

(so)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Ezazê cenazeyek hat dîtin

Gotara pêşin

Şêniyên Çilaxayê: Derketina li hemberî gotara nefretê esasê parastina aştiya civ...

Nûçeyên Têkildar

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

29 cotmeh, 2026 - 06:15

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

28 cotmeh, 2026 - 22:51

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

29 cotmeh, 2026 - 05:05

Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî esasî ye

Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî e...

30 cotmeh, 2026 - 03:39

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

28 cotmeh, 2026 - 12:56

Li Hesekê barana xurt û brûsk

Li Hesekê barana xurt û brûsk

28 cotmeh, 2026 - 23:21