Şêniyên Çilaxayê: Derketina li hemberî gotara nefretê esasê parastina aştiya civakî ye

Şêniyên Çilaxayê destnîşan kir ku hinek alî hene dixwazin îstiqrara li herêma Cizîrê bi belavkirina kînê û nefretê di navbera pêkhateyan de têk bibin û bal kişand ser girîngiya pêşxistina hişmendiyê û rêzdariya li hemberî pirrengiyê.

Şêniyên Çilaxayê: Derketina li hemberî gotara nefretê esasê parastina aştiya civakî ye
ROJANE
30 cotmeh, 2026   06:51
QAMIŞLO
BESNA ŞEMO
+

Şêniyên bajarê Çilaxa yê herêma Cizîrê têkildarî hewldanên aliyên hundirîn û derve ji bo têkbirina îstiqrarê li herêmê, çêkirina nakokiyan di navbera pêkhateyên Sûriyeyê de û kûrkirina gotara nefretê ji ajansa me re axivîn.

Hûda Hesen da zanîn ku bilindbûna asta gotara nefretê di navbera pêkhateyên Sûriyeyê de dihêle ku nakokî kûr bibin û bawerî di navbera wan de ji holê bê rakirin, hinek alî hene pirrengiya niştîmanî û olî ji bo gurkirina fitneyê û parçekirinê bi kar tînin.

Hûdayê destnîşan kir ku divê ew bi rêya belavkirina hişmendiyê, berêxwedayîna diyalogê û lihevkirina di navbera pêkhateyan de li hemberî van hewildanan derkevin, bi vê gave ewlehî û istiqrara herêmê biparêzin.

‘HIŞMENDIYA CIVAKÎ ESASÊ PARASTINA AŞTIYA CIVAKÎ YE’

Nimet Silêman da zanîn ku redkirina tenê têra van kiryarên derxistina fitneyê nake, divê civak bi xeteriyên gotara nefretê û bandora wê ya li ser civakê bizanibe, divê agahî werin piştrastkirin û rê neyê dayîn ku agahiyên nerast a ku rageşiyê derdixe bê bawerkirin.

Nimet got: “Parastina aştiya civakî berpirsyariyeke hevbeş e, ew bi hacetî hevkariya civakê ye.”

‘HEMWELATÎBÛNA HEVBEŞ MISOGERIYA YEKRÊZIYA CIVAKÊ YE’

Hikmet Elî jî diyar kir ku rêzdariya li beramberî pirrengiya neteweyî, olî û çandî civakeke hevgirtî ava dike, divê hemwelatîbûna hevbeş bi misogeriya wekheviya di maf û erkan de bê cudakarî were naskirin.

Hikmet Elî da zanîn ku parastina îstiqrarê ji dûrketina ji cudekariyê, avakirina têkiliyên xwedî rêzdariya wekhev û girêdana bi welat re pêk tê, divê gelê li Sûriyeyê girêdana xwe ya bi nirxên niştîmanî ya ku jiyana hevbeş pêk tîne, xurt bike.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

Gotara pêşin

Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî esasî ye

Nûçeyên Têkildar

Ji ber lehiyan 5 kesan jiyana xwe ji dest da

Ji ber lehiyan 5 kesan jiyana xwe ji dest da

29 cotmeh, 2026 - 21:14

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermez...

28 cotmeh, 2026 - 02:35

Îlham Ehmed: Kiryarên li Efrînê pêşî li ber vegera gundan digire

Îlham Ehmed: Kiryarên li Efrînê pêşî li ber vegera gund...

29 cotmeh, 2026 - 14:56

Di pevçûnên çekdarî de li Siwêdayê 3 kes birîndar bûn

Di pevçûnên çekdarî de li Siwêdayê 3 kes birîndar bûn

30 cotmeh, 2026 - 10:11

Li Ezazê cenazeyek hat dîtin

Li Ezazê cenazeyek hat dîtin

29 cotmeh, 2026 - 18:54

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lidarxistin

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lid...

29 cotmeh, 2026 - 16:15