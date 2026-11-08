Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

Li herêmên navîn ên Japonyayê di erdheja bi mezinahiya 5,7 pileyî de herî kêm 24 kes birîndar bûn. Erdhejê xisar li herêmên Shizuoka û Aichi kir.

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
8 mijdar, 2026   11:24
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Ajansa Meteorolojiyê ya Japonyayê, roja Yekşemê bi saeta herêmî di 01:04 de li rojavayê eyaleta Shizuokayê bi 40 kîlometreyî li binê erdê erdhejê rû da. Hejîna erdê bi 200 kîlometreyî li rojavayê Tokyoyê, herêmên derdorê jî hejand.

Rojnameya Chunichi Shimbun a herêmî û Tokai TV ragihand ku li eyaletên Shizuoka û Aichiyê herî kêm 24 kes birîndar bûn. Rêveberiya Shizuokayê diyar kir ku jineke 90 salî jî di nav de 3 kes birîndar bûn.

Japonya ku li cihekî welê ye ku çar plakayên mezin ên tektonîk lê digihêje hev, ji sedî 18 ê erdhejên li seranserê cîhanê lê diqewime. Welat 11ê Adara 2011an bi mezinahiya 9 pileyî hejiya bû û piştre felaketa tsunamiyê lê rû dabû. Di encamê de 18 hezar û 500 kesî jiyana xwe ji dest dabûn û li Santrala Nukleerê ya Fukuşimayê felaketekê rû dabû.

Etîket:

Gotara berê

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Gotara pêşin

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

Nûçeyên Têkildar

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

6 mijdar, 2026 - 10:23

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

7 mijdar, 2026 - 23:06

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

7 mijdar, 2026 - 16:43

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijartinên DYA‘yê nirxandin

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijar...

6 mijdar, 2026 - 10:06

Li Efganistanê zarok li derveyî sîstema perwerdehiyê dimînin

Li Efganistanê zarok li derveyî sîstema perwerdehiyê di...

5 mijdar, 2026 - 14:55

Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ve avakirina hevsengiyên hêzan

Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ...

8 mijdar, 2026 - 07:35