Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Hêzên Çekdar ên Urdunê roja Yekşemê ragihand ku wan hewldana 4 kesan a derbasbûna ji Sûriyeyê ber bi Urdunê ve têk bir.

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin
ROJANE
8 mijdar, 2026   11:04
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hêzên Çekdar ên Urdunê di daxuyaniyekê de ku li ser malpera xwe ya fermî weşand, got ku hêzên wan 4 kesên ku hewl didan bi awayekî neqanûnî sînor derbas bikin dîtine. Hêzên wan li gorî zagonên şer ên diyarkirî bi wan re mijûl bûne û ew girtine.

Daxuyaniyê hat gotin ku ku kesên girtî ji lêpirsînê veguheztine saziyên têkildar.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê daxwaza berdewamiya perwerdeya bi zimanê dayik...

Gotara pêşin

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

Nûçeyên Têkildar

Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin hedef

Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin ...

5 mijdar, 2026 - 20:54

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng dimîne

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng...

5 mijdar, 2026 - 11:50

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

6 mijdar, 2026 - 13:06

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehî...

5 mijdar, 2026 - 13:41

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê hat

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê...

7 mijdar, 2026 - 14:58

MSD’ê sersaxî da malbata parêzer Mihyedîn Lala

MSD’ê sersaxî da malbata parêzer Mihyedîn Lala

6 mijdar, 2026 - 23:36