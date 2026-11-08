Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

Artêşa Pasdarên Îranê di daxuyaniyekê de ragihand, du keştiyên ku hewl didan Tengava Hurmizê derbaskin, li mayînên deryayî ketin û her du keştî agir pê ketin.

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
8 mijdar, 2026   11:28
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Alozî û astengiyên li pêş hatûçona keştîvaniyê ya li Tengava Hurmizê dewam dike.

Ajansa nûçeyan a fermî ya Îranê ÎRNA’yê li ser zarê Artêşa Pasdaran ragihand, du keştiyan dema ku hewl didan di rêyek bê destur re derbas bibin, bi mayînên deryayî ketin û agir bi her du keştiyan ket.

Li aliyê din CENTCOM’ê jî diyarkir piştî ku keştiyek bazirganiyê li Kendava Omanê hewl dida ambargoya deryayî ya li ser Îranê bişkîne û guh neda hişyariyan, ji aliyê hêzên wan ve hat hedefgirtin.

ÎRNA’yê şeva borî jî ragihandibû, li girava Qeşem, Sîrîk, Xask û Bender Ebas a li başûrê îranê dengê teqînan hatiye bihîstin û sedemê wan heta niha nehatiye zanîn.

Etîket:

Gotara berê

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

Gotara pêşin

Platforma Çalakiyên Hevbeş a Tevger û Rêxistina Jinan starta çalakiyên 25`ê Mijd...

Nûçeyên Têkildar

Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê

Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê

5 mijdar, 2026 - 10:59

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

4 mijdar, 2026 - 23:24

YE’yê sibe bi beşdariya DYA’yê der barê Ukraynayê de dicive

YE’yê sibe bi beşdariya DYA’yê der barê Ukraynayê de di...

3 mijdar, 2026 - 22:29

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

3 mijdar, 2026 - 10:55

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

6 mijdar, 2026 - 10:59

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

5 mijdar, 2026 - 18:16