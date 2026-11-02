Li Hesekê sibe 30 şehîd tên bibîranîn

Sibe ji bo bîranîna 30 gerîlayên şehîd ên Yekîneyên Jinên Azad ên Star (YJA-STAR) û Hêzên Parastina Gel (HPG) merasîma bîranînê tê lidarxistin.

Li Hesekê sibe 30 şehîd tên bibîranîn
ROJANE
2 mijdar, 2026   15:52
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Meclisa Malbatên Şehîdan sibe li bajarê Hesekê merasîma bîranînê ji bo 30 gerîlayên şehîd ên Yekîneyên Jinên Azad ên Star (YJA-STAR) û Hêzên Parastina Gel (HPG) ên ku di salên cuda de, di nava Tevgera Azadiya Kurdistanê de şehîd bûne, li dar dixe.

Navên şehîdên ku dê sibe bên bibîranîn wiha ne:

Çiyager Agir – Mecid El Elî

Fedaî Dêrezor – Muhamed Ehmed El Hasan

Întiqam Herdem – Ebdullah Hesen

Îskender Bêkes – Abdullah Cuma Libdewî

Kemal Pir – Abdulrezaq Reşîd El Huseyin

Masîro – Heyen Etela Asker

Binevş – Rojîn Elî Çekoro

Dilbirîn Berxwedan – Xezal Ehmed Ebdo

Hogir Dino – Mihamed Şêxo

Rodî Rojava – Rodî Îbrahîm

Adar Şahîn – Arya Ehmed

Agir Hesekê – Mihemed Muhefeq Emîr

Elîşêr Amanos – Hejar Mihemed Îbrahîm

Arhat Ba – Rojdî Ednan Wezir

Artêş Gever - Nuh Ubeyd Hasan

Barîn – Mehabad Abdulrezaq Mihemed

Felat Çiya – Bengi Adil Huseyin

Piling Hesekê – Ocalan Îbrahîm

Şoreş Bêrîtan – Salih Hesen Elî

Zîlan – Emkin Osman Ehmed

Qendîl Hesekê – Ehmed Suleyman Bekir

Cemşîd Akrep – Ehmed Ezîz

Nûdem Dêrsim – Şukriya Îbrahîm Şexmûs

Şoreş Cûdî – Emer Nebû

Ciwan Ereb – Ciwan Îbrahîm

Bahar Irmak – Ebîr Ehmed

Rojava Name – Şerîhan Name

Mehsûm Duden – Ehemd Welîd

Bêrîtan Xakurkê – Şehnaz Mihemed

Agirî Kobani – Silava Omer

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Îşkencekirina girtiyan li girtîgeha jinan a Asfahanê

Gotara pêşin

Xwendekarên Fakulteya Çand û Hunerê destek da Meclisa Zanîngeha Rojava

Nûçeyên Têkildar

Li gundewarê Siwêdayê şerekî dijwar rû da

Li gundewarê Siwêdayê şerekî dijwar rû da

1 mijdar, 2026 - 22:40

Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Heleb û Firatê red kir

Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Hel...

2 mijdar, 2026 - 13:21

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxistin

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxi...

31 cotmeh, 2026 - 19:24

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêzkirina soberoja Sûriyeyê

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêz...

1 mijdar, 2026 - 12:19

Sekreteriya Giştî biryara saetên dewama giştî da

Sekreteriya Giştî biryara saetên dewama giştî da

2 mijdar, 2026 - 13:40

1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin

1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin

1 mijdar, 2026 - 15:20